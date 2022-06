Dat valt mee voorbeurs, maar nu nog eventjes H2

Niet eens de deksel op ons neus op maandag na die rally vrijdag? Nee, de AEX-indicatie is +0,5%. Gewoon omdat het kan, want zelfs de networks komen niet met redenen of oorzaken.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal 0,2% à 0,6% hoger

In Azië is het gras ook groen met het hele spul 1% à 2% hoger en Hong Kong is de uitblinker met ~2,4%. Helaas, Tencent staat -1,2%. Zo meer

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -6,3% op 27,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,056

Goud- staat +0,5%, olie doet -0,2% en crypto daalt 1 à 2%. Bitcoin begint nog altijd met $21.000

Omdat het zo hard gaat en deze markt toonaangevend is, hier het hele renteblokje dan maar. Italië is vroeg wakker:



Dit is eigenlijk het enige nieuws vandaag en misschien staat hierom Tencent lager? Er zijn ook aandelen JD.com betrokken, want de Chinese grootmacht is zowel technologiebedrijf als investeringsfonds. Hoe dan ook, Prosus heeft cijfers en gaat structureel eigen aandelen inkopen en die van Tencent verkopen.



Prosus staat -27,8% year-to-date en dat is veel slechter dan de AEX met -17,2%. Zie die dalende winstverwachtingen, de daling lijkt niet helemaal uit de lucht gegrepen, want marktbreed valt juist op dat de analisten nog amper in beweging zijn gekomen. Zo meer daarover.



Er is zowel nationaal als internationaal nu amper nieuws. Er is een G7 in Duitsland en Rusland is officieel failliet. De deadline voor aflossing van twee euro bonds verliep dit weekend. Bloomberg:

But given the damage already done to the economy and markets, the default is also mostly symbolic for now, and matters little to Russians dealing with double-digit inflation and the worst economic contraction in years.

Die bondjes stonden er intussen al niet zo lekker bij.



H1 zit er bijna op, met een week of drie begint het Q2-cijferseizoen en wat zijn de uitgangspunten? Dit is zoals het nu lijkt. Mijn scenario is grofweg dat we na vooral het uitprijzen van veel te dure, (zelfs onzin)assets in H1, we in H2 een recessie inprijzen. Zijn we al mee begonnen en vandaar ineens die koers Sturm & Drang?

Er dreigt nog altijd een recessie

De inflatie lijkt af te nemen

De rentes neigen wat minder hard te stijgen

Commodities komen af van hun rally

Aandelen zijn eenderde tot de helft goedkoper vergeleken met een jaar geleden

De geopolitiek... ach, laat maar

De AEX doet 11,5 keer de verwachte winst, maar net als de andere indices is dit waarschijnlijk vertekend beeld. De analisten zijn nog niet begonnen met het verlagen van de omzet-, winst-, marge- en kasstroomverwachtingen van de bedrijven, ofwel wat dat betreft er is misschien nog downside:

Euro Stoxx 50 10,9

S&P 500 15,9

Nasdaq 100 21,9

MSCI World Index 14,0

Bij deze en ook in een recessie geldt, zorg dat u kwaliteitsaandelen hebt, of het nou defensief, cyclisch, financieel, groei, vastgoed of technologie is. Want die overleven wel en verdienen daarna weer geld voor u. In principe moeten waarde-aandelen het beste bestand zijn tegen koersdruk. Als die er is. U weet nooit.

S&P 500 valuation has fallen below average but remains above the lows of the GFC or Sovereign crisis, Goldman says. This is at least true if a #recession does not ruin profit expectations. In a normal recession, earnings usually fall by around 40%. pic.twitter.com/qGI6J65FSU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 27, 2022

Kijk goed onderaan bij die wijzigingen, wat goed voor aandelen kan zijn is dat de Fed-renteverwachtingen ook teruglopen. Recessie betekent domweg minder vraag naar kapitaal, personeel, energie, grondstoffen en vraagt uw uw plaatselijke inkoopmanager meer, wat hij of zijn alleen nog meer in slaat.



Van de ECB worden evenwel nog zes kwartjes verwacht dit jaar:



Nog één ding, het agendapunt voor deze week zijn de inkoopmanagersindices vrijdag. Want het economisch momentum lijkt echt af te nemen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

