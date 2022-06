Particulieren? Bearish, maar wél doorkopen

Om een lang en ingewikkeld verhaal kort te maken: (Amerikaanse) particuliere of retailbeleggers zijn zo bearish als een beer...



... en dat is op zich niet zo raar als ze hun porto (gemiddelde verlies zou 32% zijn vanaf de top) en het nieuws zien...



... maar - en nu komt het - ze blijven doorkopen! Als laatsten?

De ETF's in

De risicobereidheid lijkt onverminderd hoog? Er zijn bijvoorbeeld ook mensen in de markt die niet zozeer verbaasd zijn over wat er van crypto af is, maar over wat er nog altijd staat. Bij een liquiditeitscrisis kunnen namelijk de koersen in geen tijd volkomen imploderen. Dit is geen voorspelling, maar een risico.



Dit komt allemaal uit de Wall Street Journal, zie hieronder de link. Na maart 2020 waren het juist de retailbeleggers die op dat moment het vallende mes opvingen, maar de krant suggereert al dat ze nu misschien de laatsten zijn die een Elvis has left de building doen.

Let wel - en dit hoort bij die instroomgrafiek - particulieren nemen de benen uit individuele aandelen, maar kopen nog wel indexfondsen en - trackers (ETF's).

The S&P 500 index is close to notching its worst first half in decades, yet individual investors have still purchased a net $24 billion worth of U.S. stocks over the past month, in line with the average of the past two years.

Even purchases of single equities, which are typically more susceptible to shifts in sentiment than those of exchange-traded funds, have remained robust, unlike during the Covid-19 selloff in February 2020 and the late-2021 rout.

Heard on the Street: Individual investors are the only ones keeping the ‘buy the dip’ faith alive. But even their appetite for losses may have limits. https://t.co/9CsmxJgBoZ — WSJ Markets (@WSJmarkets) June 23, 2022

WSJ concludeert:

Their willingness to buy the dip has progressively weakened in recent weeks, with more of their money going into ETFs that bet against the market. Cash buffers keep rising, mostly at the expense of bonds—data by EPFR Global show a massive outflow from fixed-income funds.

But equity allocations are also increasingly affected. This week’s reprieve in the stock market could help individual investors keep the faith. But if the selloff resumes and they stop believing that the market can fly, they might also remove one of the few forces keeping it in the air.

Waar blijft die handdoek

De risicobereidheid lijkt onverminderd hoog, was de retorische vraag een paar alinea's geleden. Nou, die is er nog. Maar hoelang nog, vraagt u zich misschien ook af, nu een recessie in aantocht lijkt, de beurzen dalen, de huizenprijzen buigen en de inflatie en energie gaten in onze huishoudboekjes slaan.

Wanneer wordt de handdoek gegooid, wanneer geeft iedereen op en verkoopt en is er de capitulatie - liefst op hoog volume en met een flinke koersmispeer naar beneden? De hele beurs kijkt daarvoor al tijden - en hoe langer hoe verbaasder - naar de volatiliteit, zoals hieronder de CBOE VIX-index (S&P 500).

Sluipkrach

Zie die scores in 2009 en 2020 maar; de bodems werden toen met grof geweld gezet. U weet hoe het werkt, op de beurs is geen enkele indicator zaligmakend. De bodem in 2003 werd niet op een volatiliteitsspike neergezet. Die kwam echt als een dief in de nacht na een slopende bear market van drie jaar.

Zo eentje die nu, voor de AEX, al zeven maanden duurt. Houd er altijd rekening mee dat een marktdraai ook terloops kan. Na 2009 misten velen jarenlang de bull market, omdat de echte krach nog moest komen. Mis hem dit keer niet omdat u de volatiliteitsspike nog open hebt staan op uw bingokaart.

Nog iets, er staat nergens in de boekjes dat retailbeleggers er allemaal tegelijk uit moeten. Eén voor één kan ook, zoals bij wijze van spreken gebeurde tussen 2000 en 2003. Daarom is zo'n korte krach als in 2020 een geschenk op de beurs. Het zijn niet anders dan kortingsweken. Een lange bear market is een uitpuittingsslag.

Wie die doorstaat, uitzit en uiteindelijk overwint zal nooit meer roepen dat vermogen is iets wat komt aanwaaien, zoals zo vaak is beweerd dit jaar, vooral in de vermogensbelastingdiscussie. Het kan u echt bloed, zweet en tranen kosten. En uw huwelijk.