Waarom TomTom misschien maar beter de beurs kan verlaten

Met dank voor het artikel en het woord exposure! Het is duidelijk dat op het forum hier over TomTom, naast de hoop op betere tijden of een overname, ook de vrees voor niet zozeer een exit, maar meer een dirty exit bestaat. Dirty in de zin dat men het eerst voor een beperkte premie van de beurs haalt, om het dan een tijdje later alsnog naar Apple of Microsoft of Bosch door te verkopen, maar dan voor veel meer. Vraag Harrysnel maar hoe dat elders al gewerkt heeft. Het dirty exit scenario is gaan rondzingen, toen Wakkie het nog had over een "endgame", maar hij heeft verstandig genoeg daar nooit een datum aan gekoppeld.

Het zou best mooi zijn als Goddijn eens in het Nederlands iets van een strategie zou kunnen vertellen, in plaats van een paar vermoeide analisten in het Engels te woord staan tijdens de zoveelste cc. Het zou ook passen bij het ooit beloofde doel, namelijk aandeelhouderswaarde creëren. En dat was dan niet alleen voor de 4 / 5 grootaandeelhouders. Je zou toch ook als John de Mol niet willen dat jij met je miljarden dan nog wel profiteert van de exit in twee stappen en de aandeelhouders die er al jaren in zitten laat afschepen met minder dan waar ze ooit voor naar de beurs gingen? Vandaar ook dank voor de exposure.



En ook de Goddijns zelf zouden dat toch niet willen?



Overigens dient wel ter verdediging van TT benoemd te worden dat als er één onderneming last gehad heeft van corona en chiptekorten (in de autobranche) dan is het TT wel. En nu is dat natuurlijk weer Oekraïne, maar het is natuurlijk ook werkelijk zo, dat als ze daar veel kabelbomen en andere auto-onderdelen maken, dan heeft TT daar ontegenzeggelijk last van.



Wellicht nog even het forum doorspitten om ook te zien, wat velen daar vinden van de manier waarop de notering aan de ASCX eigenlijk geen recht wordt gedaan en de onderneming feitelijk nog steeds als een familiebedrijf bestuurd wordt. Jammer eigenlijk wel.