Waarom TomTom misschien maar beter de beurs kan verlaten

Dan schrijf je je zo'n mooi persbericht en dan pikken die vervelende media er net dat ene zinnetje uit in alinea drie... Kijk maar.

Niet onverwacht deze reorganisatie, misschien daarom ook de bescheiden koersreactie. Is dit een gevalletje wie A zegt moet echter ook B zeggen? TomTom meldt behalve die vijfhonderd banen geen enkel cijfer, laat staan financiële cijfers. Zo weten we op de beurs weer niks. Wéér, want gebrekkige informatie is chronisch bij TomTom.

Het is niet alleen de klacht van aandeelhouders die verkeerd zijn ingestapt en op de blaren zitten, maar ook analisten en media. Net nadat presentator Thomas van Zijl mij rond 14:15 uur ophangt in BNR Zaken Doen over dit onderwerp, zegt de eindredacteur mij dat ze CEO Harold Goddijn ook nooit aan de lijn krijgen.

'Is dat niet raar voor een beursgenoteerd bedrijf', vroeg ze. Ja, het is niet wettelijk verplicht, maar voor een story telling-aandeel als TomTom is het wel een must. Aandeelhouders-return is er niet. Of dat er ooit komt, hangt er vanaf of er fantasie in het bedrijf zit en of dat er ooit uit komt. Daar is exposure voor nodig.

Om een naam te noemen: het is beleggers, analisten en media ook onduidelijk waarom bijvoorbeeld HAL überhaupt een telefoon heeft. Die wordt bijna nooit opgenomen. Nee, dit bedrijf communiceert ook niet, maar de strategie is klip en klaar en het aandeel levert veel aandeelhouders-return.

Die BNR-uitzending moet u hier terug kunnen vinden en misschien moet u luisteren, want ik heb het hoge woord eruit gegooid: is een beursexit misschien een idee TomTom, want wat wil je eigenlijk met die notering bereiken als publiciteit en communicatie gewoon niet je ding is?



Op papier hebben Goddijn, zijn vrouw en hun aanhang al 45% en als John de Mol ook tot hun intimi behoort, hebben ze ruim de helft. As we speak is het bedrijf €1 miljard waard. Enfin, een beursexit: waarom? Lees mee met mijn collega Paul Weeteling in zijn recensie van anderhalve maand geleden over de eerstekwartaalcijfers van TomTom:

Er is voor beleggers geen houvast en het is elke keer hopen op een positieve draai, of dat eeuwig rondzingende overnamebod. Dankzij de sterke netto kaspositie (€331 miljoen) kan TomTom rustig zo doorgaan en wordt het geduld van beleggers bijna tot in het oneindige op de proef gesteld.

Perfect omschreven: TomTom kan of wil niet vertellen waar het naartoe wil en ook niet over het doel aan de horizon. 'En ondertussen zijn ze bedrijfje aan het spelen op mijn kosten', kan u zelfs cynisch denken (al dan niet met ook nog Air France-KLM in uw portefeuille). Meer dan hopen op betere tijden kan u gewoon niet.

Daarvoor ontbeert domweg de informatie en cijfers. En hopen is verkopen, is een oud handelarengezegde. Dat is aan u. De koers is al jaren in feite dood geld en er valt geen oordeel te vellen, of TomTom zelf nou op dood spoor zit of niet. Natuurlijk kan er een wonder gebeuren, maar dat is gokken en geen beleggen.

Kortom, wat vindt u? Is het niet voor alles en iedereen beter als TomTom buiten de beurs verder gaat, of hoort dit aandeel gewoon te veel tot het meubilair van de beurs?