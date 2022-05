HAL is een (te) zuinige bieder

Boskalis heeft zich nog altijd niet uitgesproken over het overnamebod van HAL, dat volgens IEX in Actie te laag is. Zo'n karig bod is trouwens niet verrassend als je het track record van de investeerder bekijkt.

Het beursgenoteerde HAL (Holland America Line) exploiteerde oorspronkelijk cruiseschepen. In 1989 werd het cruisebedrijf voor 1,2 miljard gulden, omgerekend €544 miljoen euro, verkocht aan Carnival. Sindsdien is HAL een bedrijvenverzamelaar (terminologie FD) die een bonte verzameling bedrijven opbouwde variërend van tankopslag (Vopak), brillen (het net verkochte Grandvision), en een webshop (Coolblue) tot een eigen krant (het FD) en bouwmaterialenbedrijf TABS Holland.

HAL betaalt niet graag te veel. Bijvoorbeeld niet te veel belasting. De onderneming HAL Holding NV is gevestigd op Curaçao, het postadres is in Monaco. En de aandelen van HAL Holding NV zijn in bezit van de HAL Trust, waarvan het vermogen beheerd wordt op de Bermuda Eilanden. Plaatsen die niet alleen zijn gekozen vanwege het mooie weer, maar waar ook het fiscale klimaat prettig is.

Zuinig is een deugd, maar té zuinig?

Ook in zakendoen is HAL zuinig. Bij bedrijvenverzamelaars en investeerders is dat een deugd. Laag kopen, hoog verkopen. Het onlangs verkochte Grandvision kan dienen als optisch voorbeeld. In 2004 haalde HAL het Franse Grandvision (ook Frans uitgesproken) van de beurs van Parijs.

Daarna werd het samengevoegd met Pearl. Totale prijskaartje: €1,2 miljard. De brillentak werd in 2014 voor 5 miljard euro naar de Amsterdamse beurs gebracht en uiteindelijk in 2021 voor €7,2 miljard verkocht aan Essillor-Luxotica. Buy low, sell high.

Bij Coolblue mislukte de beursgang vorig jaar vanwege een te hoge verwachte introductiekoers. Een succesvol zuinig bod en een fors gewaardeerde IPO getuigen misschien van goed “Hollands” koopmanschap. Maar soms is HAL té zuinig.

In juli 2019 deed HAL een poging om de laatste 5% in TABS Holland in bezit te krijgen. TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen waaronder onder meer PontMeyer en Jongeneel vallen. HAL had al ongeveer 95% in handen en de minderheidsaandeelhouders nog maar 4,9%.

'Fair en passend'

Dus bracht HAL een bod uit op de resterende aandelen: €34,24 per aandeel TABS. Het was niet zomaar een bod. Het ging gepaard met een positief advies van de Raad van Commissarissen van TABS dat de bieding ‘een fair en passend voorstel aan de minderheidsaandeelhouders’ noemde. Het bod ging wel met de nodige dreigementen gepaard.

“HAL is voornemens om kort na afronding van het Bod nadere stappen te zetten teneinde 100% van de zeggenschap over (de onderneming van) TABS Holland te verkrijgen. Naar verwachting zal een uitkoopprocedure worden geïnitieerd.” En de Raad van Bestuur van TABS Holland gaf aan voornemens te zijn de notering aan NPEX op korte termijn te beëindigen: “De verhandelbaarheid van aandelen in TABS Holland via NPEX zal naar verwachting uiterlijk medio december 2019 eindigen.”

Uiteindelijk lieten vrijwel alle minderheidsaandeelhouders het ‘faire en passende’ bod van HAL aan hun neus voorbij gaan. Een bod dat TABS op slechts 5,5 keer de nettowinst waardeerde. En dat bij een bedrijf dat positief was over de groeimogelijkheden.

Wat heeft HAL geleerd?

Inmiddels – ruim 2,5 jaar later – noteert het aandeel TABS Holland op NPEX ongeveer €110. De winst per aandeel is gestegen tot €15,70. De minderheidsaandeelhouders zijn dolblij dat ze niet op het bod van HAL zijn ingegaan. Omgerekend werd TABS gewaardeerd op iets meer dan 2 keer de winst van 2021. Het bod was veel en veel te laag.

En de volhouders zijn ook blij dat ze niet voor de dreigementen van HAL zijn gezwicht. Bij HAL zelf zullen de gemengde gevoelens overheersen. Blij met de goede ontwikkeling van TABS, maar zuur omdat het de resterende 4,9% niet heeft binnengesleept.

De vraag is of HAL geleerd heeft van de misser bij TABS. Als bestuur en Raad van Commissarissen van Boskalis opkomen voor het belang van Boskalis-aandeelhouders, dan wordt nu onderhandeld over een veel beter bod. En hopelijk ziet HAL ditmaal af van dreigementen om de notering te beëindigen, minderheidsaandeelhouders uit te roken of het dividend stop te zetten.

IEX in Actie blijft van mening dat het bod op Boskalis veel te laag is en zet zich onverminderd in voor een faire prijs. De Raad van Bestuur van Boskalis heeft inmiddels een brief ontvangen namens de deelnemers aan IEX in actie, waarin wij een 16-tal vragen hebben gesteld over het bod van HAL en het nog altijd uitblijvende standpunt van Boskalis daarover. Een antwoord hebben we nog niet mogen ontvangen. We houden u op de hoogte.

Boskalis-aandeelhouders kunnen zich nog steeds aanmelden via deze link.