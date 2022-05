Voetballers sluiten de rij in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Turbo’s

Van alle deelnemers in de Turbocompetitie die een sport beoefenen, staan de voetballers onderaan. Ze behalen een negatief resultaat van ruim 15%. Alle andere sporters staan ook in de min, behalve hardlopers. Zij weten nog een plusje van 0,7% uit hun portefeuilles te persen en staan dus bovenaan. Fiat, Ford en Audi bovenaan Verder doen Fiat-rijders nog steeds opvallend goede zaken in de competitie: zij boeken een mooi resultaat van gemiddeld 31,5%. Ook bezitters van een Ford (+9,3%) en Audi (+8,1%) presteren prima. Suzuki-rijders vinden we onderaan met een min van 18,8%. Dan nog een blik op het verschil tussen de dames en de heren. Vrouwelijke deelnemers staan al een tijdje rond de 12% in het rood, de heren zien hun verlies nu ook licht oplopen naar 5,2%. Maandwinnaar Over de maand april behaalde de heer Hunink het beste resultaat. Hij speelde onder alias Pannekoek 63% rendement bij elkaar! Van harte gefeliciteerd. Ook meespelen met de Turbocompetitie? Doe vandaag nog mee!

