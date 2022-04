Wie leent er nu nog kort?

Bericht delen via:

‘Begin januari sloot ik een hypotheek af met een looptijd van 20 jaar tegen een rente van 1,7%. Die is nu al 3,2%.’

Terloops merkte een collega dit laatst op, toen op de IEX-burelen weer driftig over (hypotheek)rentes werd gediscussieerd. Alsof het niks is!

Dat scheelt honderden euro’s per maand – voor hetzelfde huis. Zelfde hypotheek. Alleen hoppa, een ander rentepercentage. En de huizenmarkt?

De prijzen stijgen dit jaar door, volgens ING en ABN Amro. Niet meer zo hard als de afgelopen jaren, dat niet. Vastgoed geldt dan ook als laat-cyclisch. In de rapporten van die banken stonden geen renteverwachtingen, wat ze op zich al diskwalificeert.

Geen illusies

Want vooral de rente bepaalt de prijs van vastgoed. Wie leent er nog kort tegen nog altijd zulke lage rentepercentages? De rente voor hypotheken met een langere looptijd is dit jaar verdubbeld.

Dat heeft alles te maken met dé rentemarkt. Zo stond onze tienjaarsrente – de rentebenchmark – begin dit jaar nog op -0,02%. Vorige week was dat 1,20%.

Zelfs de Duitse Bund had die dag 1% op schootafstand. Logisch dat de hypotheekrentes meestijgen, maar maakt u zich over uw spaargeld voorlopig nog geen illusies.

Gebrek aan alles

De ECB hanteert nog altijd die beruchte -0,5% voor banken die spaargeld stallen. Hogere rente = lagere huizenprijzen, zeggen de boekjes. Dat snapt iedereen.

Er is alleen ook nog zoiets als vraag en aanbod en dat is veel lastiger in te schatten. Er is nu veel meer vraag dan aanbod, maar dat kan zo veranderen, als de economie draait.

Bij mij om de hoek in Amsterdam schiet een groot bouwproject amper op wegens gebrek aan materialen en personeel. En elders hoor en lees ik meer van zulke verhalen.

Altijd duur

Zo schiet het niet op met het toch al veel te kleine aanbod. De vraag kan echter zó opdrogen als de economie tegenzit en niemand meer durft, kan of wil kopen.

Niemand meer die dan een vallend mes kan opvangen, want speculanten en beleggers mogen niet meer. En toch, wat maakt het als huizenkoper uit wat een huis kost? Huizen zijn altijd duur, of u het aan de koopprijs kwijt bent, of aan de rente.

Mijn ouders durfden in de jaren 80 niet te kopen tegen 12% rente. Rente was het enige waar ik ze toen over hoorde.

Voor gek verklaard

Over de huizenprijzen hadden ze het niet. Tegenwoordig heeft niemand het meer over de rente…en de schuldigen zitten in Frankfurt. Uiteindelijk doen alleen de maandlasten ertoe.

Kijk niet raar op als een eventuele huizenprijsdaling en mogelijk verder stijgende rentes elkaar in evenwicht houden. Verder blijft alles hetzelfde.

Toen ik in 2013 mijn huis kocht (op wat achteraf de bodem bleek) werd ik voor gek verklaard. Vorig jaar klopt een vriendin bij me aan voor advies: moest ze wel of niet een huis kopen?

Worst case-scenario

Zij werd ook voor gek verklaard. Ik maakte één som: ze zou €750 aan een hypotheek kwijt zijn voor twintig jaar vast à 1,35% rente. Ik maakte een Excel met daarin een fictieve €750 huur met jaarlijks 2% en 6% stijging –20 jaar lang.

Ze besloot zowat ter plekke te kopen. Doet u hetzelfde: maak rekensommen, met worst en best case scenario’s en wat te doen als u uit dat huis groeit.

Dat levert meer op dan proberen de markt te timen. En u wordt toch wel voor gek verklaard als u koopt.