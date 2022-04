Wat we van Bill Ackmans Netflix-zeperd à $430 miljoen leren

De gong luiden op de oudste aandelenbeurs ter wereld. Hij vond het oprecht mooi, een grote eer en vloog er speciaal voor van New York naar Amsterdam. Op 13 oktober 2014 luidde hedgefundmanager Bill Ackman de gong op het Damrak. En hoe. Hij en zijn gevolg opgedoft en strak in pak en in het lang op het balkon. Klasse.

Want Ackmans fonds Pershing Square is hier genoteerd. We staan spreekwoordelijk allemaal wel eens met onze broek op onze enkels op een propvolle beursvloer door een faliekant mislukte trade of belegging. Gisteren was Ackman het lachertje van de markt. Drie maanden geleden kocht hij voor $1,1 miljard Netflix.

Ka-ching, die verkocht hij gisteren weer met naar schatting $430 miljoen verlies. Mooi beursverhaal natuurlijk, ronkende koppen, veel kliks en nog meer gegrinnik. Want leedvermaak en de beurs, dat is ook een boek op zich... Hier begint echter pas het verhaal.

Bill Ackman, one of Netflix's largest shareholders, ditches his stake after losing more than $430 million in less than three months https://t.co/glQo9Wtj7V — Bloomberg (@business) April 21, 2022

Want dat Ackman in één keer zo drastisch, nee zelfs draconisch verlies neemt en er in één klap helemaal uit is, roept veel vragen op. First things first, met zijn naam, faam en grootte van dat belang mag u ervan uitgaan dat Ackman het Netflixmanagement sprak, voordat hij begin dit jaar die positie nam.

Citaat Bloomberg, dit schreef hij toen aan zijn klanten:

Buying after the stock dipped, Ackman said in a letter to investors in January that “the opportunity to acquire Netflix at an attractive valuation emerged when investors reacted negatively to the recent quarter’s subscriber growth and management’s short-term guidance.”

He cited the company’s favorable characteristics, including its subscription-based business model and its management team.

Voelt hij zich soms belazerd, vindt hij dat hij niet goed of onvoldoende is geïnformeerd? Zou kunnen. Wat ook kan, is dat gisteren bleek dat zijn spreadsheets en algehele beleggingspropositie niet meer kloppen, waardoor hij eruit ging. Warren Buffett verdween zo een paar jaar terug met de staart tussen de benen bij Tesco.

Stoploss geraakt, kan ook nog. Een exit-strategie hebben en verlies kunnen nemen - hoe groot en pijnlijk ook - is wel wat mannen van jongens onderscheidt op de beurs. Wees eerlijk tegen uzelf: hebt u die altijd, weet u wat u zonder nadenken - want dat u hebt u van tevoren gedaan - doet als uw belegging tegen u inloopt?

Dit is netjes van Ackman: niet alleen successen met klanten vieren. Nog gisteravond schreef hij aan zijn aandeelhouders waarom: zijn beleggingsverhaal Netflix klopt (totaal) niet meer. En dus eruit. Dit is wel beleggen. Tegen beter weten in blijven zitten, iedereen de schuld geven behalve uzelf en hopen op hogere koersen is dat niet.



To exit bad bets early? Dit lijkt wel in tegenspraak met wat hij gisteren deed, of is drie maanden al buy & hold bij hem? Hoe het ook zij, Ackman is nu geheel uit Netflix. Misschien mag u het erop houden dat hij niet beter dan anderen in de markt wist hoe slecht het in Q1 ging met de online-streamingdienst.

Wel zo netjes van Netflix zelf, of dat wist in januari zelf nog niet dat dit een rampkwartaal zou worden. Tot slot nog even het hier (in dollars) genoteerde Pershing Square: herbelegd, geïndexeerd en in euro's versus AEX en S&P 500. Mwah. Eens te meer, met een simpele en vooral veel goedkopere indextracker...

Pershing is ruim $8 miljard waard, de free float is formeel 78% (Ackman heeft zelf 19,5%) en dagelijks gaan er gemiddeld 58.800 stuks door.