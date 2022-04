Sentiment weer zonnig, wegblijven bij Philips en Just Eat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Het beurssentiment is weer een stuk positiever dan vorige maand, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête. Topfavoriet is ASML, en beleggers zouden Philips en Just Eat Takeaway moeten mijden in april. Dat is althans de overtuiging van de 802 deelnemers aan de peiling voor april. Zij zijn beter geluimd dan afgelopen maand. Ruim de helft (51,6%) staat (zeer) positief tegenover de aandelenmarkten op dit moment. Dat was vorige maand maar 32,5%. Vooral lange termijn erg zonnig Voor april verwacht 48,3% een stijging van de AEX van 2% of meer (was 34,8%). Voor de langere termijn is het beeld helemaal zonnig: maar liefst 62,7% denkt dat de index met 3% of meer gaat stijgen in de komende zes maanden. Bull Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is weer fors gestegen. Hij gaat van 49,5 vorige maand naar 53,8 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor april is als volgt (tussen haakjes de scores voor maart): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 9,4% (was 8,9%)

Optimistisch: 34,8% (was 26%)

Neutraal: 35,4% (was 24,3%)

Pessimistisch: 17,1% (was 28,3%)

Zeer pessimistisch: 3,4% (was 12,6%) Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 9,5% (was 8%)

Optimistisch: 42,1% (was 24,5%)

Neutraal: 34,4% (was 26,3%)

Pessimistisch: 11,0% (was 28,8%)

Zeer pessimistisch: 3,0% (was 12,4%) AEX komende maand Omhoog: 48,3% (was 34,8%)

Neutraal: 38,3% (was 25,9%)

Omlaag: 13,5% (was 39,3%) AEX komende zes maanden Omhoog: 62,7% (was 43,7%)

Neutraal: 18,7% (was 28%)

Omlaag: 18,6% (was 27,3%) Aandelenkeuzes maart: bijna perfect Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan afgelopen maand? De respondenten hebben het goed gezien: op ArcelorMittal bij de floppers na waren allle keuzes perfect deze keer. Shell was met recht een topper, maar vooral ASMI liet een prachtig koersresultaat zien van bijna +15%. ING en Just Eat Takeaway waren inderdaad de grootste floppers met minnen van bijna 8 en ruim 15%. Toppers maart Rendement Floppers maart Rendement Shell +7,2% ING -7,8% ASML +2,2% Just Eat Takeaway -15,1% Besi +1,6% Adyen -1,4% ASMI +14,9% ArcelorMittal +5,0% Gemiddeld +6,5% Gemiddeld -4,8% AEX -0,6%

Favoriete aandelen april Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept. Chippers ASML en Besi staan weer bij de toppers, ASMI ontbreekt voor april. ING, dat vorige maand nog bij de floppers werd gezet, staat nu in het linkerrijtje. Shell is ook favoriet, maar zakt iets naar de vierde plaats. Philips is de absolute flopper deze keer. Ook van Just Eat Takeaway hebben de respondenten weer geen hoge verwachtingen. 'Nieuw' bij de floppers zijn Unilever en Heineken. Toppers april Stemmen Floppers april Stemmen ASML +83 Philips -90 Besi +64 Just Eat Takeaway -74 ING +61 Unilever -40 Shell +52 Heineken -38

Deze keer deden 802 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.