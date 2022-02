Huizenprijzen? Die stijgen doorrr als rente stijgt. En aandelen dan?

Verslikte u zich vanochtend ook in uw koffie?

En de #ECB doet niets en gaat morgen zeggen dat ze niets gaat doen, of hooguit een ietsiepietsie beetje ergens dit jaarhttps://t.co/yHGTCZiAP0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2022

Het mogelijk goede nieuws is dat dit misschien de inflatiepiek is. Dit zijn de zoveel jaars inflatieverwachtingen van de markt. De pijn zit 'm echt op de korte termijn. De vijfjaars is de benchmark.



Wordt alles duurder? Nee. De AEX-winstverwachtingen lopen weer op (en rentes stijgen) en met de koers 7% onder de top loopt de waardering terug. De index kost nu 16,2 verwachte winst. Dat is historisch gezien prijzig, maar toen hadden aandelen nog concurrentie van de rente. Of krijgen ze dat nu weer?



Verder is alles gewoon de schuld van de ECB, nietwaar? Aandelen en vooral huizen.

Huizen dus al u niet te nauw kijkt. Wat vinden jullie, geven we de #ECB ook maar gewoon de schuld van dure aandelen? Ergo wie praat in één tweet deze twee lijntjes precies boven op elkaar? #AEX https://t.co/NxIUMuYcO6 pic.twitter.com/LP08RdEU5c — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2022

Natuurlijk is niet alles de schuld van de ECB, maar economie begint wel met rente. Let er maar eens op, in vrijwel alles wat u hoort, ziet en leest over onze huizenmarkt, wordt vaak niet eens en slechts zelden de rente en monetaire verruiming als (mede)boosdoer genoemd van de prijsstijgingen.

Succes met 'maatregelen nemen' (de vorige hielpen ook al zo geweldig) tegen oa hoge huizenprijzen met rente op nul en dit eindeloze gepomp. Morgen doet de #ECB weer niets in haar rentebesluit https://t.co/guC8KW8StA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2022

... en is dat eigenlijk ook wel zo? Dit is interessant. Dit poste Bloomberg's Joe Weisenthal gisteren, het is een tekst van de Amerikaanse bouwer Pulte Group. Ja duh, denkt u nu. Wij van WC Pulte...

Rising rates might not cool this housing market. $PHM pic.twitter.com/VhMTpuYDgx — Joe Weisenthal (@TheStalwart) February 1, 2022

Ben Carlson van Ritholtz Wealth Management reageerde hier op met een prachtig blog (lezen!) van hem van twee weken geleden... met twee keer bewijs voor die stelling van Pulte. Hier de eerste, in de afgelopen vijftig jaar stegen Amerikaanse huizen (ook) tijdens opgaande rentetrends.

Bewijs twee: hoe hoger de rente... hoe meer mensen geneigd zijn om een huis te... Ja, echt. Het staat er.

En hoe noemen we dit? Fear of missing out...



Kortom, wellicht is het ook weer onterecht om de ECB als hoofdverantwoordelijke voor de huizenprijsstijging aan te wijzen. Net als de effectenbeurs kent de huizenmarkt een miljoen miljard factoren die allemaal van invloed zijn op de prijs en waar nog nooit iemand een goede algo voor heeft gemaakt.

En nooit gaat maken, want de ondoorgrondelijke menselijke psyche, individueel en groepsgedrag laat zich niet in codes vertalen. We zijn gewoon met z'n allen overal en altijd de schuld van alles?

Lagarde and the ECB need to push back on rate-hike expectations while not dispelling them completely, says @marcusashworth https://t.co/pacMt8akiw via @bopinion — Bloomberg (@business) February 2, 2022

Nog één ding, wat doen aandelen als de rente stijgt? Dit plaatje lijkt er op te duiden dat ze daar niet zo van houden.