Herstel AEX zet door: dalend trendje onder druk

De weerstandsbarrière van 751-759 punten van de AEX is gebroken. Technisch wordt nu het steile dalende trendje aangevallen.

Zolang de serie lagere toppen zichtbaar blijft (sinds begin 2022) oogt de markt kwetsbaar. Lagere topjes duiden namelijk altijd op verkoopdruk.

Technisch moet de AEX die volgende uitdaging aangaan. En nog steeds valt op dat het dagelijks aantal stijgende aandelen (op cumulatieve basis) niet toeneemt ten opzichte van het aantal dalers. Dit leiden we af uit de zwakke Advance/decline-ratio.

Nog geen groen licht

Omdat het aantal dalende aandelen hoog blijft, is de bodem onder de Nederlandse beurs nog niet sterk.

Eerst moet het aantal stijgende fondsen toenemen ten opzichte van het aantal dalers. Dan pas zal het draagvlak onder de markt verbeteren.



Ik beoordeel vandaag de AEX-index en de Advance/decline-ratio, die het draagvlak voor Nederlandse aandelenbeurs weergeeft.

AEX valt de bovenkant van het dalende trendkanaal aan

Op de grafiek van de AEX-index blijft een patroon zichtbaar met lagere toppen en bodems. Zolang deze neerwaarts gerichte trend van de AEX-index intact blijft, adviseren we behoedzaam te blijven.

Positief is wel dat het pullback-scenario inmiddels is opgeheven, nu de voormalige bodemlijn (blauwe stippellijn) is gebroken.

De AEX-index steun ligt rond 713,94 punten (de bodem van 21 juni 2021).



Het aantal stijgende fondsen neemt nog onvoldoende toe

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs blijft zwak. De trend vanaf september is neerwaarts gericht. Het aantal dalers blijft hoog ten opzichte van het aantal stijgers.



Uitleg Advance/Decline-ratio

Op de TA-desk beoordelen wij de hoog/laag-verhouding doorgaans aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs. Deze indicator, ook wel A/D-ratio genoemd, blijft zwak.

Ook meer recent valt op dat het dagelijks aantal stijgende aandelen sterk achterblijft ten opzichte van het aantal dalers.

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator (zoals nu) duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit geeft aan dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.