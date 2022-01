Waarom rentes ook de Angstgegner van crypto kunnen zijn

Dit plaatje kent u, die komt u zelfs regelmatig tegen. Hoe de centrale banken met hun monetaire verruiming in de afgelopen jaren de aandelenwaarderingen (mede) omhoog hebben gejaagd.

We kunnen discussiëren in hoeverre de winstgroei, of juist die banken de aandelenkoersen hebben opgepompt, maar over het principe dat ze het deden zijn we het bijna allemaal eens, toch? Voor de niet-ingewijden: dit is de Fed-balans versus de twaalfmaands koerswinstverhouding van de S&P 500.



Zelfde grafiek, maar dan met een andere asset er in. Die kent u wel. Is dit - en misschien wel net als hierboven - een onzin- of spot-on vergelijking?



Misschien blijkt ooit achteraf dat crypto en meme-aandelen de ultieme gratis geldtijdperk trades waren. Citaat Barron's, het, zoals het zo mooi heet, gezaghebbende weekblad dat op ieder bureau op Wall Street ligt. In de afgelopen tijd rees de vraag of en in hoeverre crypto en bitcoin inflatiebestendig zijn.

Misschien is het mij ontgaan, maar een antwoord op de vraag heb ik nog niet gezien. Als die er al is, want bitcoin is anno 2010 en het is pas het laatste jaar dat er weer inflatie is. Kortom, er is gewoon nul komma nul track record. En intussen daalt crypto sinds de top op 9 november op welgemikt $68.999,99.

Eerst maar even Barron's, dat het dus over een andere boeg gooit: als hoogste risico asset zonder returns als dividend of coupons en louter prijsactie om van te profiteren, kan de rente wel eens van doorslaggevende betekenis zijn. Net zoals u nu bij niet-winstgevende groeiaandelen en algeheel te dure aandelen ziet.

Misschien is het geen gekke gedachte dat crypto als de grootste profiteur van al het gratis fiat geld sinds oorspronkelijk herfst 2008, ook (het grootste) slachtoffer wordt, als het fiatste fiat geld weer verdwijnt.

Investors pull capital out of tech and other highly speculative assets when the “risk-free” yield on Treasuries increases

Higher risk-free yields increase the discount rate that investors use to calculate the present value of future cash flows

Since tech valuations are based on cash flows expected far in the future, the math implies lower prices for the assets today

Higher rates also indicate that market liquidity will dry up, siphoning some of the leverage that has built up in crypto futures and other derivatives markets

The regulatory outlook is also looking tougher as several foreign governments and financial regulators impose new rules on crypto

Rising bond yields and tighter regulations could make for a tough year ahead in crypto. https://t.co/WgQX0Vs356 — Barron's (@barronsonline) January 18, 2022

Mooie timing van Barron's, want vandaag stijgt ook de tienjaars Duitse Bund (de Atlantikwall onder de rentes) voor het eerst sinds 2019 boven nul uit. Edoch, net als met inflatie heeft crypto in feite nul komma nul track record als het gaat om rentes. Unchartered territory ook hier en speculeren mag u zelf.

World’s negative-yielding debt pile halves from record w/German 10y yields turn positive for 1st time since 2019. The global stock of negative-yielding debt fell to $9.1tn, BBG has calculated. pic.twitter.com/T7tDqUIwu7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 19, 2022

De Fed staat intussen al met de jasjes uit met man en macht de inflatie te bestrijden. Intussen kunnen ze het nu zelfs in Frankfort in Keulen horen donderen? De markt begint heel voorzichtig een beetje te morren, pruttelen en kwijlen, begrijp ik?

The ECB faces an intensifying stand-off with financial markets over when it will begin raising one of the world’s lowest interest rates https://t.co/YBrv0dB7yF — Bloomberg Markets (@markets) January 19, 2022

Nog iets, Barron's heeft het er niet over, maar is ook nog zoiets als momentum. Zo wordt vaak gezegd, beweerd en geroepen dat crypto goud heeft verdrongen als zeg maar anti-dollar, anti-centrale banken en anti-fiat geld asset. Ik heb daar nog nooit hard bewijs voor gezien, maar het klinkt plausibel.

Anekdotisch en zeker ook geen bewijs, maar ik heb zelf nog nooit een millennial of nog jonger over goud (en zilver) gehoord, maar wel over crypto. En hoe. De regelrechte bekeringsdrang die vooral gold bugs hadden rond de top in 2010-2011 in goud, zag ik de laatste jaren één op één terug bij bitcoin houders.

Andere generatie, andere assets? Na de millennials komt er er weer een nieuwe generatie aan en die vindt natuurlijk alles en iedereen die voor 2000 is geboren een wandelend fossiel. Die gaat wellicht ook niet in die suffe crypto van die belegen millennials zitten. En er is weer wat nieuws: meta.

Vooral de Koreaanse jeugd is er alvast aan begonnen, als ik Bloomberg mag geloven. Héél boeiend filmpje. Die K-jongeren kunnen (nog) wel een huis kopen, in lower Manhattan nog wel. Leuk, in het filmpje zit ook iemand met een hotdog-kraam voor de deur van Wall Street (daar wil ik ook wel in beleggen).

Misschien is dit wel een een dom huis-tuin-en-keuken, onderbelicht en misschien juist daarom wel grootste risico voor crypto. Dat de karavaan gewoon verder trekt. Zeker als de koersen blijven tegenzitten en niemand meer rijk wordt in een achternamiddag en handel, omzet en volatiliteit opdrogen.

Dat is inderdaad vaker gebeurd en iedere keer kwam crypto weer terug - en hoe. Met nieuwe dikke records. Misschien is dit (veel te) ver gezocht, maar onderschat nooit momentum, maar vooral rentes.