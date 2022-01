Wat ASML eigenlijk wil zeggen met die dividendexplosie

Als hoger-lager op de beurs niet meer werkt, of niet leuk meer is.

Marktbreed is het dit jaar uit met de koerspret, met als grootste boosdoeners rente en inflatie. Of we echt een fundamenteel andere markt in gaan met niet langer gratis geld, maar met weer echte rentes op de borden, is echter nog geen uitgemaakte zaak. Toch heeft het er nu alle schijn van. Economen rekenen er op.

ASML verdubbelt vandaag natuurlijk niet zomaar het dividend. CEO Peter Wennink en de zijnen zien ook die koers en waardering (op beide ligt bij wijze van eeuwige sneeuw) en dat het aandeel kwetsbaar is voor rentes en marktcorrecties. Om maar te zwijgen mocht het tot een ouderwetse bear market komen.

Dan is dividend, ofwel de meest zekere aandeelhouders-return die een aandeel heeft, een logische keuze om aandeelhouders te binden. Meer dan aandeleninkoop. Die kan een bedrijf zo stop zetten, maar dividend verlagen, of zelfs passeren, is wel het laatste wat een board wil. Geldt als capitulatie. En dan weet u de koers.

Mooie cijfers zijn we de - zeg - laatste twaalf jaar wel gewend bij ASML, daar scoort ze niet echt meer mee. Met die dividendverhoging wellicht wel. Want daarmee geeft ze natuurlijk een geweldig signaal van vertrouwen af... in zichzelf. Toch vat niet iedereen dat zo op. En dat is denk ik een veelgemaakte beleggersfout.

Het gaat om groei in plaats van het percentage

Tegen €5,50 doet ASML inderdaad maar rond 0,8% dividendrendement. Huidig dividendrendement kan echter heel tricky zijn. Bij dividend gaat het veel meer om track record en vooral groei dan het actuele percentage. Zie hier bijvoorbeeld KPN (4,6% dividendrendement) en PostNL (6,9%) met hun dividenden.

Inderdaad, die huidige percentages zijn prachtig. Helaas is het dividendbeleid van beide een beetje... rommelig. U moet bij wijze van ieder jaar maar weer hopen, bidden en afwachten wat u nu weer krijgt. Hiermee zijn geen lange sommen te maken, hopeloos voor de excels van vermogensbeheerders.



Het kan ook anders. Nu zijn dit twee van de mooiste Dividend Aristocrats, maar als u nu gaat beleggen kunt u zowat al tot achter de komma uitrekenen wat over veertig jaar uw pensioen wordt. Recessies, dotcom hype, 9-11, Kredietcrisis, gratis geld en corona: het lijkt geen bal uit te maken bij deze twee. Héérlijk plaatje, toch?



En dan nu ASML. Tegen 0,8% is het inderdaad geen dividendkampioen, maar zie die groei eens. Mensen die zoveel jaar geleden het aandeel kochten beurden toen ook maar iets van 1 à 1,5% ofzo. Stel, u kocht ooit op €55 het aandeel. Dan tikt u intussen al 10% dividendrendement af - and counting.

Ik zet het aantal aandelen er ook bij, want net als dividend is dat ook aandeelhouders-return. Het is alleen wat vrijblijvender. Niet meer of minder aandelen inkopen komt heel wat minder hard aan op de beurs dan een vernederende dividendverlaging, laat staan passeren.



Nu hebben we meer chippers op het Damrak en daar is het beeld vergelijkbaar. En misschien brengt ASML vandaag haar zusjes ASMI en Besi wel op ideeën met hun volatiele koersen. Niet dat u daar klagen hebt met al regelrechte VIP aandeelhouders-return, maar er zit wellicht nog meer in.



Besi is de meest cyclische van de drie en dat is te zien:



Kijk ik ook nog even over de grens. Met name in de VS krijgt niet-winstgevende tech alle hoeken van de vloer te zien, maar de fondsen die boter bij de vis doen veel minder. Zoals Apple. Ook hier is het dividendrendement maar 0,5%, maar kijk eens wat CEO Tim Cook allemaal bij ons over de slagboom gooit!



Bij Microsoft is het niet anders (en intussen nog geld zat voor een dikke overname). En de rest?

Collega Big Tech grootheden Amazon en Tesla doen niet aan dividend en aandeleninkoop

Nvidia betaalt dividend (en verhoogt ook pijlsnel), maar koopt geen aandelen in

Alphabet en Meta zijn begonnen met aandelen inkopen, maar doen niet aan dividend



Maakt tot slot iemand mij op Twitter nog attent op wat hij noemt terugkoopkampioenen als eBay, Oracle en Lowe’s.

Dat klopt I:



Dat klopt II:



Dat klopt III:



Ik begon dit blog met als hoger-lager niet meer werkt, of niet leuk meer is. Als de huidige markt met steeds minder gratis geld doorzet (duur is wat anders...), ligt het voor de hand dat we steeds meer gaan kijken wat bedrijven nou echt verdienen en aan hun aandeelhouders doen toekomen, dan dat we snel koerswinst maken.

Hier ook op het Damrak, maar vooral aan de Nasdaq maken al veel gedecimeerde fondsen duidelijk dat het slechts enkelingen is gegeven daar rijk mee te worden, of vermogen mee op te bouwen. Vergeleken met een jaar geleden zijn er heel wat gloednieuwe beursmiljonairs alweer miljonair af.

Zie eBay, Oracle en Lowe's die in dit stuk opduiken: het kan zijn dat we dan niet alleen anders naar aandelen gaan kijken, maar ook naar andere aandelen gaan kijken.