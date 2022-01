Waarde of groei lijkt gemakkelijk, maar de beurs maakt het ingewikkeld

Inflatie, rente, groei- en waarde-aandelen: hoe zit dat nou precies, moet u zich zorgen maken, of juist rijk rekenen?

Deze gaf ik mijn morning call al mee, want Jeroen weet zo mooi kort en puntig te omschrijven wat er al een tijdje gaande is in de markt. Zelf denk ik dat dit ook het thema in - in ieder geval - Q1 is. Geld moet weer worden verdiend en de koerswinst valt denk ik niet meer als manna uit de hemel.

De grote winstgroei is er even uit, het gratis geld-tijdperk loopt af.

U krijgt het intussen al bijna een jaar lang mee: de inflatie stijgt (en intussen ins klip en klaar duidelijk dat dat niet even transitory is), dús gaat de rente omhoog en dat is slecht voor groeiaandelen en goed voor waarde-aandelen. U zag het al aan de jaarlijstjes, zeker échte groeitechnologie bakte er niks van in 2021.

Groei versus waarde

Dit zijn echt beurs-basics, wat precies waarde- en groeiaandelen zijn, kunt u zo googlen. De laatste zijn hoogrisico, ofwel niet populair in de markt als de inflatie hoog is en de rentes stijgen. Gratis geld steekt u gemakkelijker in bedrijven die zich nog 100% moeten bewijzen, dan dat geld u de nodige procenten per jaar kost.

Waarde-aandelen hebben collectief een bewezen track record. Op basis van alle statistiek van groei, winsten, cash flow, dividendgroei en aandeleninkoop is bij zulke fondsen - met natuurlijk de nodige slagen om de arm - de aandeelhouders-return redelijk te bepalen. U kunt redelijk uitrekenen wat u aan ze hebt.

Bij groeiaandelen moet u het puur van de koerswinst hebben. Die is al ongewis en bij oplopende inflatie en rentes wordt dit er niet beter op. Oh ja, bij niet alle aandelen is precies duidelijk wat het is en de ene tech doet het (nog) wel goed, de ander ligt slecht en idem dito bij de waardefondsen.

Hieronder heb ik de AEX onderverdeeld in:

Waarde

Groei (technologie)

Cyclisch

Financials

Wat zien we?

Wat ziet u in het plaatje?

De huidige bèta, ofwel de mate waarin een fonds tot de bechmark beweegt. Bij standje 1 beweegt een aandeel 1:1 met in dit geval de AEX. Bij 0,5 beweegt het fonds de helft en bij 2,0 gaat het twee keer zo hard

De driejaars bèta is formeel dé bèta van een fonds

Koerswinstverhouding op basis verwachte winsten voor de komende twaalf maanden van de analisten De AEX doet nu 18,0 keer de verwachte winst

Dividendrendement

Opbrengst (koers plus herbelegd dividend) afgelopen twee jaar, zeg maar sinds corona

Wat valt op?

Wat valt op? U ziet onmiddellijk dat door de bank genomen waarde-aandelen een veel lagere bèta hebben, ofwel veel minder beweeglijk zijn dan de rest. En dat is meteen de enige grote gemene deler. Want waarde-aandelen horen op financials na goedkoper zijn en hoger yielden dan tech en cyclisch.

Niet dus. Het is een rommelpotje. Zo maar een paar dingen die mij opvallen:

RELX, Wolters Kluwer en het nieuwe UMG zijn superdefensieve fondsen met betonnen business, doen het erg goed, maar zijn peperduur

Heineken is altijd duur, Ahold Delhaize, Unilever en Shell zijn relatief goedkoop (zeker gezien de kwaliteit) en KPN wordt steeds goedkoper (omdat overnamegeloof uit de koers loopt?)

Bij technologie zijn ASML, ASMI en Besi record duur, maar de sky is the limit in de chipmarkt. Just Eat Takeaway maakt geen winst, Prosus worstelt door Tencent en Adyen is erg duur, maar is wel hoge kwaliteit

DSM en vooral IMCD zijn peperduur voor cyclische begrippen, ArcelorMittal is op alle gebied een ongeleid projectiel, AkzoNobel heeft inflatie echt als Angstgegner (doorprijzen is lastig), Randstad is altijd boom & bust en zelf krijg ik geen grip op Signify

De financials lijken heel goedkoop, maar dit zijn geen rare waarderingen voor zulke (risicovolle!) fondsen. De stijgende rente is in principe wel goed nieuws. Vooral voor Aegon

Er zijn vele tinten grijs

Bijvoorbeeld in mijn Voorbeurs-stukjes ga ik altijd kort door de bocht door louter waarde en groei/tech te noemen, maar u ziet dat er vele tinten grijs zijn. Als u zich wilt wapenen tegen inflatie en rente moet u denk ik ook hier kieskeurig zijn. Houd bijvoorbeeld winstgevende tech en laat dure waarde liggen.

En ook dit is weer een garantie op niks, want het zegt weer eens niks over wat de koersen gaan doen. Zo verbaas ik me al jaren dat IMCD en DSM zo hard gaan en steeds duurder worden, dat niemand Shell blieft, dat Unilever achterblijft en zo weet u er denk ik zelf ook nog wel een paar.

Ik hoop alleen wel dat u door dit stukje beter weet welke fondsen - op papier! - nou precies duur of goedkoop zijn, achter zijn gebleven of op de kudde vooruit zijn gehold. En wie dus in een inflatie-rentescenario mogelijk de beste kansen hebben, of de minst getroffen loopgraaf bemannen.