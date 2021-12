Slotcall: Koersgeweld binnen de ASCX

De AEX (-0,5%) deed vanmiddag nog een dappere poging om in het groen te geraken, maar uiteindelijk hadden de verkopers toch de overhand. Heel dramatisch is het overigens niet. Het zijn vooral de technologiefondsen die het onderspit delven.

Met name Adyen (-2,0%) en ASMI (-1,5%) vallen wat terug. Een duidelijke trigger kan ik voor deze twee fondsen niet vinden. Voor IMCD (-4,4%) wel, want het aandeel is vanochtend op de verkooplijst van Credit Suisse gezet. Verder valt op dat de defensieve havens Unilever (+0,9%) en Ahold (+1,0%) er goed bij liggen.

Baas boven baas is echter Avantium (+39,1%). De markt reageert euforisch op het bericht dat de ontwikkelaar van bioplastic eindelijk groen licht heeft gekregen voor de bouw van zijn fabriek. Dit is het bericht waarop beleggers liefst vier jaar hebben gewacht.

Ondanks deze koersrally is het aandeel nog niet terug op het introductieniveau van 2017. Destijds ging het bedrijf voor €11 naar de beurs. De huidige koers ligt hier 55% onder. Het maakt maar weer eens duidelijk dat niet ieder aandeel met een duurzaam tintje garant staat voor succes.

Accell

Accell (+15,4%) heeft de shorters aardig te pakken vandaag. De fietsenfabrikant gaf vanochtend een positieve winstwaarschuwing af. De ebit stijgt dit jaar naar verwachting met 32% tot €107 miljoen. Dit is een puike prestatie omdat het bedrijf extra gevoelig is voor problemen in de toeleveringsketen.

Dit is omdat veel onderdelen van Accell in Azië worden geproduceerd, en dat is precies de regio waar regelmatig lockdowns worden aangekondigd. Ik vermoed dat er vandaag een short squeeze heeft plaatsgevonden, mede omdat er de afgelopen periode relatief veel short posities zijn opgebouwd. Wellicht dat deze nu deels zijn teruggedraaid.

Deze tradingupdate vormt voor analist Martin Crum aanleiding om zijn advies opwaarts bij te stellen. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Accell geeft shortsellers tikje op de neus #Accell https://t.co/hLeU1gQoCr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 10, 2021

Alibaba

Het risicoprofiel van een belegging in Alibaba (-0,1%) is de laatste maanden ernstig verslechterd. Door de toenemende bemoeienis van de Chinese overheid vreest de markt een delisting van Wall Street. Een eventuele delisting heeft gevolgen voor de waardering van het aandeel, omdat bedrijven in Hong Kong in de regel een lagere multiple toegekend krijgen dan op Wall Street.

Dit komt doordat bedrijven met een Amerikaanse notering toegankelijker zijn voor beleggers. De Chinese overheid ontkent overigens dat het aanstuurt op een delisting, maar dat neemt de zorgen van beleggers niet weg. Analist Paul Weeteling vind het aandeel bovengemiddeld risicovol, maar ziet desondanks een opwaarts potentieel van bijna 100%.

Zijn argumentatie leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan vandaag omlaag, maar groot zijn de uitslagen niet. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje tot -0,23%.

Nederland: -1 basispunt (-0,23%)

Duitsland: -1 basispunt (-0,35%)

Italië: -4 basispunten (+0,96%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,73%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,46%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,0%

AEX deze maand: -0,6%

AEX dit jaar: +25,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +28,4%

Alle indices omhoog

Ondanks dat de beurzen de afgelopen twee dagen in mineur zijn gesloten, resteert er een prachtige beursweek. Dat hebben we vooral te danken aan dolle dinsdag waarop de AEX liefst 3,5% won. Zelfs China sluit in het groen en dat geef aan dat het wel een hele goede beursweek is geweest.

AEX

ASR (+0,1%) maakte deze week bekend een dividendverhoging van liefst 18% bekend. De markt is echter niet onder de indruk. Sowieso blijven de financials wat achter. Over Just Eat Takeaway (-3,5%) kan ik maar beter geen woorden vuil maken. De grafiek wordt met de dag enger. Daarentegen ligt Adyen (+5,4%) er juist heel goed bij.

AMX

ING houdt nog hoop in AMG (+8,1%). Volgens analist Stijn Demeester heeft de koers niet geprofiteerd van de gestegen prijzen voor lithium, omdat het bedrijf zeer voorzichtig is met zijn outlook voor 2022. ING vindt de metaalproducent te terughoudend en ziet kansen. Intertrust (+8,3%) stijgt op het nieuws dat het bedrijf akkoord is met CVC. De overnameprijs bedraagt €20 per aandeel. De huidige koers ligt hier 1% onder.

ASCX

Avantium (+43,7%) en Accell (+17,9%) zijn reeds behandeld. Verder maakt Pharming (+7,4%) een aardige bounce, al resteert er YTD voor het biotechbedrijf nog een verlies van 40%. Verder zijn de uitslagen beperkt.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!