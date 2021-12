Uitblazen voorbeurs, indexwijzingen en veel kleine nieuwtjes

De AEX indicatie is maar -0,2% na die verrassingsrally gisteren, is dat een goed naam? Of zag u die wel aankomen? Het was in ieder geval de grootste dit jaar. Hoe staat de boel er nu bij?

Azië gaat lekker na een soepel Wall Street, waar tech uitblonk

De dollar daalt naar alweer 1,129

De EU rentes openen vlak, de Amerikaanse tikt twee basispuntjes minder

De volatiliteit implodeerde gisteren 19,5% naar 21,9, nog net boven officieuze nervositeitsgrens

Olie en goud staan een paar tienden hoger

Dat geldt ook voor crypto

Eens per kwartaal is er altijd de kleine indexwijzing (in maart de grote) en kijk aan. ASR moet na die mooie update gisteren haar plekje in de AEX inleveren ten koste van weer een buitenlander: Universal Music Group. Zal niet iedereen blij mee zijn? Ach en Ajax degradeert naar de zaterdaghoofdklasse.

Even snel dan, bij deze. UMG is groot, duur en kent 52% free float:



UMG is nog maar een paar maanden genoteerd - hier de uurgrafiek - en zo heel veel lol heeft de beurs er nog niet aan beleefd:

NX Filtration ook nog maar even, niet veel te zien hier (behalve bubbeloefenpatroontje):



Ander nieuws is onderzoek van de AFM naar crypto. Vooral een gokje wagen met niet al te veel geld dus? In totaal zit er $2 biljoen ofzo in die markt, maar het is vooralsnog een nickels & dimes trade?

Twee derde van de 1,2 miljoen Nederlandse cryptobezitters heeft minder dan €2500 ingelegd in crypto's. Iets meer dan de helft zegt met hun inleg 'een gokje te willen wagen', zich bewust lijkend van de risico's. https://t.co/GyTjkoaTxF pic.twitter.com/yupLnKTGA5 — AFM (@AutoriteitFM) December 8, 2021

Groot internationaal nieuws is er nu niet, maar zie de tweets onderaan dit stukje: er zijn veel tech, auto en toezichtnieuwtjes. De opening dan met dekselse VS futures, maar dit lijkt vooral in de dollar te zitten:



De rentemarkt kan eindelijk ook eens rustig koffie drinken. Rustig in Europa, maar de VS verliest toch alweer twee basispunten

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. In Hong Kong staat Tencent +1,1%, Nestlé heeft nu nog 20,1% van L'Oréal en BP koopt soort Fastned?:

Analistenadvies:

ASR: naar €43,50 van €42 (neutral) - Credit Suisse

ASR: naar €47,80 van €44,40 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

13:00 Campbell Soup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 GameStop - Cijfers derde kwartaal (VS)

00:50 Economische groei - Derde kwartaal def. (Jap)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De terugblik, wat een dag:

Stocks jumped for a second day, continuing their rebound from a recent rough patch, as investors grew less fearful of the potential economic impact of omicron.



The Dow rose 1.40%.

The S&P 500 was up 2.07%.

The Nasdaq surged 3.03%. https://t.co/BAvLykc0zf pic.twitter.com/mE9XRIGATx — CNBC (@CNBC) December 7, 2021

De stier en de havik:

Stocks are back where they were before Jerome Powell made his hawkish remarks last month https://t.co/2pIvmH38jJ — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2021

China houdt het spannend? Evergrande staat -3,8%:

Chinese developer Kaisa halts trading in Hong Kong again as real estate concerns resurface https://t.co/5nr0Ip9ndL — CNBC (@CNBC) December 8, 2021

De rivaliteit tussen VS en China zien we ook regelmatig terug bij beursnoteringen:

Shares in social media giant Weibo slip 6% on their HK trading debut. The down start comes despite a 4.7% rise in its primary listing in NY. It comes to market as Chinese tech stocks come under scrutiny from both U.S. & China regulators. @CNBCi pic.twitter.com/ArAqpDsB9r — Emily Chan Tan (@EmilyCNBC) December 8, 2021

Wacht even, het is politiek en het wordt weer ingewikkeld:

Oil traders are scooping up options contracts that would pay out if U.S. crude futures plummet against Brent -- something that would happen if the Biden bans oil exports https://t.co/2I40oqLQay — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2021

Niemand wil de boot missen:

Visa launches crypto consulting services in push for mainstream adoption https://t.co/i48UoqbS7C — CNBC (@CNBC) December 8, 2021

Het gaat hoe langer hoe verder:

"Ultimately, what this is going to do is just be a low power chipset that recognizes when you're kind of about to use your phone," says @LaurenGoode, as Qualcomm announced a new chip that could allow new smartphones to have a camera that's always on. pic.twitter.com/nAPOmcHx45 — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) December 8, 2021

En anders dit wel, naast supersonische raketten nu ook al kamikaze drones?

A new drone has been added to America's arsenal. It's too fast for the naked eye to track – and instead of carrying a missile, the drone itself is the missile. @KenDilanianNBC got an exclusive look at the Switchblade 300. pic.twitter.com/7QcRXsqleL — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) December 8, 2021

Nieuws van gisteren, maar vooruit:

WATCH: Intel, the largest employer of Israel's high-tech industry with nearly 14,000 workers, expects to retain Mobileye's executive team and hold on to a majority ownership in the unit after the IPO of newly issued Mobileye stock https://t.co/uHGV5t4inf pic.twitter.com/0E4QPhuskz — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Voor hoeveel autofabrikanten is er plek en wat voor marges zijn er te halen?

WATCH: Automaker Stellantis rolled out its software strategy including a 2030 target of $22.54 billion in annual revenue from related products and subscriptions as it takes aim at rival Tesla https://t.co/rmjD1iKpgh pic.twitter.com/TClNaYCbxq — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Het zit niet mee dit jaar:

A major outage disrupted Amazon Web Services, temporarily knocking out several Amazon services for thousands of users. More here: https://t.co/yvykqA8zAa pic.twitter.com/X7ZUvO4z7X — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Ik heb geen idee hoe het Congres hierover denkt:

Instagram said it will more carefully curate the kinds of content it recommends to teenagers and will try to nudge them if they dwell on one topic for too long. Instagram head Adam Mosseri is set to testify before Congress about protecting kids online https://t.co/BDyWy8UHf4 pic.twitter.com/hjdEkIkzZ4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Meer toezichtnieuws, de handel zit vooral in Tesla:

The flood of everyday Americans into options trading has drawn a skeptical eye from U.S. regulators, who are considering possible rule changes for the era of smartphone brokerage apps https://t.co/6SWZy7LBkN — WSJ Markets (@WSJmarkets) December 7, 2021

Peak semi's...?

WATCH: A global shortage of semiconductors has hit everything from smartphones to games consoles and the auto industry. Now, a massive global investment is set to see the chip industry boom pic.twitter.com/oSZXvBDIac — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Fraai en uiteindelijk draaien de koersen om winsten, maar nu?

Covid couldn't stop U.S. corporations from hitting record profits https://t.co/z56oFBDyZs — Businessweek (@BW) December 7, 2021

Veel plezier en succes vandaag.