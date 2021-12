AEX nog in correctiestand: aantal dalers groter dan aantal stijgers

De correctieve fase van de afgelopen zeven AEX-sessies is nog niet geëindigd.

Nu de AEX onder het low van vorige week zakt, komt ook de stijgende steunlijn in gevaar.

Probleem is dat ook het draagvlak onder de beurs steeds dunner wordt. Dat kunnen we afleiden uit de zeer matige conditie van de Advance/Decline ratio (hoog/laag verhouding). Ik heb hier op 22 november al aandacht aan besteed. Ik zag toen toenemende schade bij de kwaliteitsindicatoren. Onderaan deze blog een uitgebreide uitleg van de Advance/Decline ratio.

Twee gaps

Bovendien zijn er in de afgelopen week twee zogeheten gaps gevormd. Gaps behoren tot de betrouwbare technische signalen die zwakte goed kunnen meten.

Een gap wijst op dynamische marktomstandigheden en signaleert thans verkoopdruk boven de markt.

Drie zwakke signalen op een rij:

Correctieve fase intact

Draagvlak verzwakt

Gaps wijzen op verkoopdruk

Deze zwakke signalen geven aan dat de kou nog niet uit de lucht is.

Bioritme

Daar staat tegenover dat de recente daling nauwelijks groter is dan die van september.

Ik heb deze correcties in de tweede grafiek hieronder gemarkeerd met het paarse staafje (september) en het blauwe staafje (december). U kunt daarop zien dat beide staafjes nagenoeg even groot zijn. Kortom, het bioritme van de markt is nog niet verstoord.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik er nog niet zeker van ben dat het negatieve sentiment ten einde loopt. Laten we eerst maar wachten of het de AEX lukt uit deze correctieve fase te breken.

Vandaag de AEX en de A/D ratio.

Nederlandse beurs zet stijgende trend onder druk

De correctieve fase van de AEX-index is intact. Bovendien is de beurs onder de voormalige toppen rond 800-801 punten gezakt.

Technisch verliest de AEX-index nog meer aan kracht indien de stijgende steunlijn (=uptrend) overtuigend gebroken wordt. Dat is nog niet het geval.

Recente AEX daling niet groter dan die van september

Het valt mee dat de recente daling nagenoeg even groot is als die van twee maanden geleden. In september zakte de AEX van 804,47 naar 751,06 punten, een daling van 53,41 punten.

In de recente dip daalde de AEX van een high rond 829,66 naar 774,43 punten (intraday low van gisteren), een verlies van 55,23 punten.

Deze correcties zijn in de grafiek hieronder gemarkeerd met het paarse staafje (september) en het blauwe staafje (december).

Hierop kunt u goed zien dat beide staafjes nagenoeg even groot zijn. De recente schade is vooralsnog niet groter dan tijdens de correctie van september.







A/D ratio zakt steeds verder weg



De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs zakt steeds verder weg. Het aantal dalers is momenteel groter dan het aantal stijgers. Het draagvlak verzwakt.

De Advance/Decline ratio, ook wel hoog/laag verhouding of A/D ratio genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer verliezers zijn, zal de Advance/Decline ratio dalen zoals nu. Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen. Opvallend is dat de A/D ratio al sinds begin september daalt.

Onder de grafiek een uitgebreide uitleg van de Advance/Decline ratio.





A/D ratio uitgelegd

Het feit dat het aantal stijgende aandelen steeds verder afneemt (op cumulatieve basis berekend volgens de A/D ratio), geeft aan dat het fundament onder de Nederlandse afbrokkelt.

Pas indien het aantal dalende fondsen afneemt (ten opzichte van het aantal stijgers) zal het draagvlak onder de markt sterker worden. Maar vooralsnog is daar geen sprake van, juist het aantal dalende fondsen neemt toe

Op de TA-desk beoordelen wij het draagvlak aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs. Deze indicator, ook wel hoog/laag verhouding of A/D ratio genoemd, lijkt te verzwakken. De A/D ratio brokkelt af.

Het aantal stijgers neemt verder af ten opzichte van het aantal dalers. Het lijkt er zelfs op dat de indicator door de recente bodems breekt. Dit is een bevestiging voor het gegeven dat er stevig, over de volle breedte van de markt, werd verkocht.

De voorgaande weken bewoog de A/D-ratio nog zijwaarts. Dagelijks waren er tot voor kort regelmatig even veel stijgende als dalende aandelen op de Nederlandse beurs.

Maar de afgelopen dagen valt op dat het dagelijks 'aantal' stijgende aandelen verder afneemt ten opzichte van het aantal dalers. Deze zogenaamde breadth indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs.

Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de min eindigen (verschil tussen stijgende en dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop een uptrend gefundeerd wordt, af.

Deze breadth indicator signaleert (onder de oppervlakte van de markt) dat het draagvlak van de beurs zwakker wordt.

De Advance/Decline ratio, geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.