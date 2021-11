Dollar, goud en zilver omhoog

Bericht delen via:

Terwijl aandelen het tijdelijk laten afweten, vielen mij enkele felle koersstijgingen op. De goudprijs liep deze week bijna 2,5% op en zilver ruim 4%. Op de valutamarkten steeg de dollar/euro opeens. Technisch zijn ook enkele cruciale doorbraken gerealiseerd.

Inflatiespook

Ik kan deze ontwikkeling nog niet goed duiden, maar denk wel dat de jongste inflatiecijcers ermee te maken hebben. De Amerikaanse inflatie steeg afgelopen maand tot ruim boven de 6%. Ook in Europa loopt de inflatie steeds verder op. Verder dook afgelopen week ook in China het inflatiespook op.

De recente inflatieontwikkelingen zijn opvallend. Wellicht worden edelmetalen gezien als vluchthaven voor de steeds maar harder oplopende inflatie. Want dat inflatie pijn gaat doen, dat staat vast.

Loon-prijsspiraal

De prijsstijgingen die over de volle breedte van de economie merkbaar worden, zullen pijn doen in de portemonnee van de consument. De vakbonden zullen compensatie eisen in de vorm van loonstijgingen. Dat zal uiteindelijk ook weer tot hogere inflatie leiden. Kortom een loon-prijsspiraal. Een uitleg van het fenomeen loon-prijsspriraal vindt u onderaan deze blog.

Deze keer bekijk ik goud, zilver en de dollar/euro.

Goudprijs breekt uit

Nog niet zo lang geleden gaf ik aan dat goud volkomen vlak beweegt en als belegging of inflatie-hedge volkomen oninteressant is. Ik moet terugkomen op deze uitspraak, want de goudprijs begint te bewegen - en hoe.

Sinds vorige week schoot de goudprijs met meer dan 110 dollar omhoog, zo'n 6%. Dat is een stevige sprong, aangezien de goudprijs al maandenlang richtingloos was.

Nu de horde rond $1.834,18 (gevormd op 15 juli) breekt, wordt een nieuwe stijgende trend zichtbaar. In eerste instantie met een koersdoel rond $1.916,62 (top van 1 juni), daarna richting $1.992,49 (gevormd op 1 september 2020).

Zilver breekt uit

Overigens trok ook de zilverprijs aan, zelfs met nog grotere sprongen. Sinds de bodem van eind september rond %21,42 is zilver ruim 15% in koers opgelopen.

Met een slotstand boven weerstand $24,87 (gevormd op 3 september) komt er bij zilver ruimte voor een verdere koersstijging en wordt $29,86 het volgende opwaartse koersdoel. Eerder al is de dalende trend opwaarts doorbroken. Nu lijkt zilver een hogere koersbodem te vormen.

Amerikaanse dollar zet stijging door

Afgelopen maanden is de dollar hard opgelopen ten opzichte van de euro. Sinds juni zo'n 8%. Het valutapaar USD/EUR heeft in de recente daling een hogere bodem gevormd boven het niveau van de top van augustus.

Er is in eerste instantie ruimte richting €0,90 (gevormd op 19 juni 2020).

Bitcoin breekt uit

Ik hoor ook vaak bitcoin als inflatiehedge noemen. Zoals u weet heb hier geen mening over, mijn collega Wouter Slot denkt dat 80K haalbaar is nu de top van april rond $64.858 breekt. Lees ook zijn column van afgelopen vrijdag: De cryptostier is los.

Uitleg Loon-prijsspiraal

Wanneer loonstijgingen en prijsstijgingen elkaar opdrijven, spreekt men van een loon-prijsspiraal. Deze ontwikkeling komt schematisch als volgt tot stand:

Startpunt: er heerst inflatie (prijzen voor de consument stijgen).

Vakbonden eisen namens hun leden loonstijgingen die tenminste de inflatie compenseren om de koopkracht te repareren.

Bedrijven zien door de loonstijging de kosten oplopen.

Om de winst te behouden, wentelen de bedrijven de kostenstijging af op hun klanten.

De prijzen stijgen opnieuw.

Wederom eisen vakbonden (minimaal) prijscompensatie..

enz.enz.

NB. het startpunt kan ook een (forse) loonstijging zijn. Zelfs economen zijn het er niet over eens waarmee de loon-prijsspiraal start. Sommigen denken dat inflatie het startpunt vormt, anderen menen dat loon-prijsspiraal in gang wordt gezet door forse loonstijgingen.