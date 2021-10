Goud vormt, met een vlak verloop, geen inflatiehedge

Hoewel grondstoffen door het dak gaan, blijft goud vlak liggen. Goud vormt geen bescherming tegen inflatie.

Inflatie, ik blijf u ermee lastig vallen. Want de exorbitante prijsstijgingen van grondstoffen en halffabrikaten zullen nog lange tijd de prijsstatistieken beïnvloeden.

De monetaire autoriteiten denken dat de inflatie tijdelijk is en snel zal toppen. Maar wij, gewone stervelingen, ondervinden inflatie dagelijks aan de lijve. Autorijden was nog nooit zo kostbaar, of je nu fossiel rijdt of elektrisch. Boodschappen worden tientallen procenten duurder, evenals speelgoed, laptops en huishoudelijke artikelen.

Nog geen structurele koersdalingen in grondstoffen

Ik blijf het tot vervelens toe herhalen, deze inflatie is geen tijdelijke zaak en verdampt niet zomaar. Pas als ik het terugzie in structurele koersdalingen, bijvoorbeeld op de grafieken van energie, industriële grondstoffen of halffabricaten, geloof ik dat de inflatiedruk zal afnemen.

Deze inflatie lijkt dus een blijvertje. Hoewel ik niet denk dat er sprake is van hyperinflatie, want dan stijgen de prijzen dagelijks.

Sommige grondstofprijzen schieten wel per maand of per week omhoog. De koers van natural gas was op 19 oktober $4,986. Gisteren was de stand $6,0280: ruim 20% hoger. Dit stijgt dus met enkele procenten per dag.

De prijs van een vat Light Sweet Olie steeg met ruim met 12% van $74,55 eind september naar $84,14 nu. Dat is een wekelijkse koersstijging van zo'n 2% tot 2,5%.

Grondstoffen 20% opgelopen

We zien deze macrobrede ontwikkeling terug in de koersstijging van de DJ-UBS Commodity Index. Deze wereldwijde index van alle belangrijke grondstoffen is sinds eind augustus met 20% opgelopen. En daar zitten ook de edelmetalen in, die al maandenlang vrijwel niet van hun plaats komen.

De goudprijs zit sinds juni in een vlakke range, evenals de koers van zilver. Palladium zit zelfs in een dalende trend. Alleen de koers van platina maakt een draai, nu de korte dalende trend is verlaten.

Schaarse goederen

Indien er hyperinflatie is, dan zou u moeten beleggen in zaken die niet kunnen worden bijgedrukt. Want schaarse goederen worden bij hyperinflatie alleen maar meer waard. Denk aan grondstoffen. Overigens worden in dit verband altijd edelmetalen zoals goud en zilver genoemd, hoewel ik daar technisch geen heil in zie. Althans niet op dit moment.

Ik hoor steeds vaker bitcoin als inflatiehedge noemen. Ik heb er geen mening over, mijn collega Wouter Slot denkt overigens dat 80K haalbaar is. Dan moet bitcoin wel de top van april rond $64.858 zien te breken.

Echter, wie rekening houdt met hoge en/of langdurige inflatie kan ook gewoon in een grondstoftracker beleggen. Denk aan de Broad Commodities ETC.

Of de economie overuren draait zou u niet aan een technisch analist moeten vragen. Aan de hand van de Vierjarige Businesscycle zie ik wel dat we een economisch een ongekende groeispurt doormaken.

Vandaag bekijk ik de DJ-UBS Commodity Index, de goudprijs en de Broad Commodities ETC.

Ik begin met de laatste omdat die het meest tot de verbeelding spreekt.

Mooie stijgende trend Broad Commodities ETC

De Broad Commodities ETC tracker ligt er technisch prima bij. Toppen en bodems liggen steeds flink hoger en dat signaleert gretigheid onder de beleggers. De uptrend heeft in eerste instantie ruimte richting de weerstand van €10,39 (gevormd op 23 juni 2014).

Er ligt steun rond $8,06 (de bodem van 27 augustus). Wij houden een positie in de defensieve trackersportefeuille aan sinds 28 juni 2021. Toen tipten we onze klanten 1300 trackers van de Broad Commodities ETC aan te kopen op een instapkoers van €8.

De stijgende 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt en signaleert dat de Broad Commodities ETC beter presteert dan andere trackers.

Grondstoffenindex op weerstand

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, heeft binnen de opwaartse trend het koersdoel B-B' bereikt. .Hier ligt de weerstand van 30,98 (de top van 8 mei 2015).

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de Commodity Index boven deze horde weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten richting 35,85, waar een top van december 2015 ligt.

Een eerder koopsignaal trad op nadat de horde rond toppen van de afgelopen jaren werd gebroken. De DJ-UBS Commodity Index steun rond 26,00 (bodem van 20 augustus).

Goud blijft apathisch liggen

Het ontbreekt goud aan kracht. Het edelmetaal oogt technisch bezien neutraal, op korte termijn tussen $1.680 (de bodem van 5 juni 2020) en $1.834,18 (gevormd op 15 juli).

Ook op lange termijn is er geen sprake van een duidelijke trend en beweegt de goudprijs zijwaarts tussen $1.680 en $2.075. Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De koersuitslagen binnen de neutrale bandbreedtes zijn te onduidelijk om te traden.