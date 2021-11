Klimaat is nog geen gamechanger voor beleggers

Klimaat is technisch nog geen echte gamechanger op de aandelenbeurzen.

De klimaattop in Glasgow zou met de vele tientallen speeches van volksvertegenwoordigers een toonbeeld moeten zijn van urgentie, daadkracht en democratie.

Enig cynisme is me niet vreemd als ik opmerk dat deze top bol staat van loze beloftes, lege kreten en uitstelgerichte acties. Echt concrete acties of een duidelijk plan van aanpak ontbreken.

Queen Elizabeth

Daarom viel de toespraak van Queen Elizabeth op. Het Britse staatshoofd, dat vanwege haar gezondheid niet fysiek aanwezig kon zijn, vond ik roerend met haar toespraak 'We doen dit niet voor onszelf'.

Vanuit een beleggingsperspectief is het opmerkelijk dat het klimaat geen echte gamechanger is. Technisch zie ik bij veel beursfondsen met links naar de klimaatproblematiek vaak een stroef koersverloop.

Vandaag bekijk ik twee trackers, die min of mee met de klimaatproblematiek van doen hebben: Electric Vehicles and Driving Technology ETF en de Global Clean Energy ETF. Ik beoordeel ook twee aandelen acief in deze branche: Plug Power en First Solar.

Ik merk alvast op dat slechts één van deze 4 beleggingen opgenomen is in de defensieve lange termijn TA-portefeuilles van Tostrams.

Electric Vehicles and Driving Technology ETF

De opwaartse fase van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF is intact, maar de stijging verloopt al maanden zonder overtuiging. De koersbodems liggen steeds onder voorgaande koerstoppen. Dat geeft aan dat de vraag naar deze tracker beperkt is.

Wij zijn gematigd positief zolang de steun van €6,47 (de bodem van 23 juli) intact is. Binnen de matige trend heeft deze tracker een berekend koersdoel rond €8,27.

De 200-dagenlijn laat een stijgende trend zien en heeft de koers onlangs nog opgevangen. Dit duidt op een positieve technische conditie.

Echter, de B.O.B.-indicator van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF ligt vlak en geeft geen outperformance aan, vergeleken met andere trackers

Global Clean Energy ETF

De Global Clean Energy ETF heeft de voormalige weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. De grafiek biedt ruimte tot de weerstand van €16,84 (gevormd op 8 januari).

Steun ligt er rond €10,23 (de bodem van 8 oktober). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Global Clean Energy ETF minder presteert dan de markt. De Best Of the Best-indicator vergelijkt het koersverloop van de Global Clean Energy ETF met dat van het marktgemiddelde.

De 200-dagenlijn laat een vlakke trend zien.

Plug Power

Het op Wall Street genoteerde Plug Power heeft het neutrale koerspatroon opwaarts afgerond. De voormalige weerstand is gebroken, hetgeen een technische verbetering oplevert.

Aan de bovenkant komt er ruimte vrij richting de weerstand van $75,49 (de top van 29 januari). De steun ligt op $23,16 (de bodem van 17 september). Dit aandeel is ongeschikt voor de lange-termijn beleggingsportefeuille.

De voorzichtige opwaartse krul van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij Plug Power op een eerste verbetering in de technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft echter nog aan dat Plug Power minder presteert dan de markt.

First Solar

Het eveneens op Wall Street genoteerde First Solar is duidelijk uitgebroken. First Solar heeft rond $80 een achtjarige neutrale bandbreedte aan de bovenzijde verlaten nu de oude weerstand is doorbroken.

Voorafgaand hieraan heeft Solar een serie hogere bodems gevormd. De technische verbetering heeft ruimte vrijgemaakt richting $174,93 (gevormd op 2 februari 2011).

De steun ligt rond $90,18 (de bodem van 24 september). Dit aandeel kan worden aangehouden in de lange-termijn beleggingsportefeuille.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog en geeft aan dat First Solar beter begint te presteren dan de markt.

Op 30 november 2020 hebben we geadviseerd 200 aandelen First Solar aan te kopen voor de defensieve lange termijnportefeuille, op een aankoopkoers van $94,86. We handhaven deze positie in First Solar.

Hieronder ziet u twee grafieken van First Solar.