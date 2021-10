Inflatie, inflatie, inflatie: dit waait niet zomaar over

O jee. Gibraltar herhaalt koersdoel ASML index: 6 6 6 . 6 6.

CAC future zit er net onder een veelvoud hiervan, net onder de 6 6 6 6.

ASML future draait wat minder.



Het zijn interessante dagen en tijden in de wereld waar een tekort aan bijna alles is behalve Drugs & Debt.



Beursgenoteerde bedrijven krijgen hier ook steeds meer last van. Financials zijn voor de tweede kwartaal op rij voorzieningen aan het vrij spelen om de cijfers mooier te doen lijken dan dat ze zijn.



Real Estate Bubble blijft voorlopig een bubbel in China. Projecten die niet afgemaakt worden of afgemaakt kunnen worden en als projecten wel onverwacht afgemaakt worden dan komen er ghosts in en daarvan kunnen de Chineze Real Estate bedrijven niet van leven. Ook dat wordt interessant om te zien hoe dat gaat aflopen. Voorlopig zijn de beurs pijnen behoorlijk beperkt.



Akzo veerde keurig op van de 92 euro. Dat was een mooi en belangrijke op veer grens.



Inflatie overal. De onrust in de wereld valt me nog zeer mee. Maar de Grote Post, aandelen en huizen markten doen het in de Western Debt & Drugs World (WDDW) nog goed en zolang deze zich kunnen handhaven, gaat de onrust in de wereld niet veel meer toenamen dan wat we tot nu toe zien.



Ja. Applaus. China stuurde een hypersonische raket rond de aarde. Wat denkt de WDDW? Dat 1.4 miljard Chinezen geen hersen capaciteit hebben? Leeft dan maar verder met de DD tussen de WW.



Volgende week komen er 1 miljoenen naar het werk in Nederland die dubbel gevaccineerd zijn maar die meer dan 50% COVID besmettings kans lopen. Volgende week plus een maand komen er zelfs 2 miljoen dubbel gevaccineerden bij die deze kans ook krijgen. En dan zittten we op 3 miljoen dubbel gevaccineerden met 50% COVID besmettingskans die zich niet laten testen als ze naar het werk gaan. Ik vind dat als gevaccineerde een zeer groot risico voor mijn veilige werkplek. Dat is geen veilige werkplek voor me, dat is spelen met mijn leven of andermans of andervrouws of andershet leven. De scheiding der gevaccineerden en ongevaccineerden gaat door. In Scandinavie doen ze het veel beter. Zelfs binnen Noorwegen, Zweden en Finland geen mondjes kap meer in vliegtuigen die zich binnen deze landen bewegen. Althans bij vier maatschappijen. Wat gaat Scandinavie geweldig goed op Covid gebied. Die zijn veel verder dan het beter wetende Europa of het nog veel beter wetende Amerika.



Slappe beurzen. Het is S A A I.