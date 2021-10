Inflatie, inflatie, inflatie: dit waait niet zomaar over

De sterk gestegen prijzen van energie, industriële metalen, maar ook van halffabricaten, geven aan dat inflatie serieus is.

Volgens monetaire autoriteiten is de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen. In de VS is de inflatie gestegen tot 5,4% in september, iets hoger dan in augustus, toen de inflatie 5,3% bedroeg.

Ook in de juni en juli lag de inflatie rond de 5,4%. Dat was toen het hoogste niveau sinds 2008. Volgens de Federal Reserve is er geen reden tot ongerustheid en is de inflatie vooral te wijten aan de gestegen energieprijzen na de coronacrisis.

Inflatie de pan uit

Toch blijft het vreemd dat deskundigen denken dat de inflatie zal overwaaien. Want het zijn niet de alleen energieprijzen die de pan uit rijzen. Ook de gestegen prijzen voor halffabrikaten zijn een belangrijke oorzaak.

Verder gaan ook industriële grondstoffen door het dak. Zo zijn de prijzen van de industriële metalen aluminium en koper in de afgelopen anderhalf jaar ruim verdubbeld in prijs.

De waarde van het maandje grondstoffen in de DJ-UBS Commodity Index is alleen al in de eerste drie kwartalen van 2021 met zo'n 40% opgelopen. De koersontwikkeling van de wereldwijde grondstoffenindex geeft aan dat inflatie een serieuze zaak aan het worden is.

Ik wees er al dit voorjaar op dat economen slapeloze nachten zouden moeten hebben van de sterk gestegen grondstofprijzen.

Vandaag bekijk ik de koersontwikkeling van de industriële metalen aluminium en koper. Maar ook van de DJ-UBS Commodity-index.

Wereldwijde grondstoffenindex

De DJ-UBS Commodity-index, de wereldwijde grondstoffenindex, ontwikkelt zich zeer krachtig. De nieuwe bodems worden ruim boven oude pieken gevormd. Dit geeft aan dat de uptrend een hoge dynamiek kent.

De opwaartse trend biedt in eerste instantie ruimte tot 35,85 punten (gevormd op 19 december 2014). Steun ligt op 26,00 punten (de bodem van 20 augustus).

De stijgende 200-dagenlijn duidt op een positieve technische conditie van de Commodity Index.

Aluminium

Het industriële metaal aluminium geeft een zeer sterke stijgende trend aan. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers die op elke kleine dip instappen.

Binnen de opwaartse trend is er ruimte richting de weerstand van $3.723,18 (berekend koersdoel).



De eerste steun ligt rond $2.827,73 (de bodem van 1 oktober), de volgende rond $1.937,32 (de bodem van 22 januari).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) wijst bij aluminium op een positieve technische conditie.





Koper

Het industriële metaal koper heeft de correctieve fase, het patroon met lagere toppen, verlaten. De prijs van het metaal krijgt nu ruimte voor een aanval op de weerstand van $4,84 (de top van 14 mei).

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Steun ligt rond $4,04 (de bodem van 20 augustus).

Na een uitbraak boven de weerstand van $4,84 wordt de voormalige uptrend hervat. Daarna wordt $5,76 het volgende opwaartse koersdoel.



De stijgende 200-dagenlijn signaleert een positieve technische conditie bij koper.