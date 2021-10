Slotcall: Vandaag is rood

De AEX sluit 1,3% in het rood en dat is eerlijk gezegd een meevaller. Rond het middaguur noteerde de hoofdindex immers ruim 2,5% in de min. In de loop van de dag herstelde het sentiment.

Een duidelijke verklaring kan ik hier niet voor geven, al koelden de rentes in de loop van de middag wat af. Vanochtend dikte de Nederlandse tienjaarsrente bijna vijf basispunten aan, maar op het slot is daar niets meer van over.

Het is dus niet zo gek dat vooral technologie-aandelen een aanzienlijk deel van hun verliezen inliepen. Voorbeelden zijn Adyen (-0,7%) en ASML (-1,2%). Voor Aegon (-1,4%) geldt precies het tegenoverstelde. Als gevolg van de oplopende rentes was de verzekeraar de enige stijger bij opening, maar op het slot behoort het aandeel bij de grotere verliezers.

Verder is ArcelorMittal (-3,9%) de laatste weken kanonnenvoer. De staalgigant noteerde begin augustus nog boven de €30, maar anderhalve maand later is er alweer 20% van de koers af gegaan. Zo werkt dat bij zwaar cyclische bedrijven.

De wekelijkse podcast van Arend-Jan, Niels en Coen, de IEX Beleggerspodcast, is genomineerd voor de Award van beste podcast in de categorie Zakelijk.

Puur infotainment dat elke week meer geïnteresseerde beleggers aan zich weet te binden.

Help IEX die Award in de wacht te slepen!

Stemmen op uw favoriete podcast kan hier (categorie: Zakelijk).



Bayer

Het veelgeplaagde Duitse Bayer (+0,1% wist eindelijk een rechtszaak in de VS te winnen. Na diverse nederlagen op rij, was de jury van een rechtbank in Los Angeles van mening dat er geen direct verband kon worden gevonden tussen het gebruik van onkruidverdelger Roundup en kanker. Wat dit voor Bayer betekent, leest u bij IEX Premium.

Eindelijk een sprankje hoop voor Bayer #BAYERAGNAO.N. https://t.co/F6N7LYGpp7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 6, 2021

Flow Traders

ETP liquidity provider Flow Traders (+1,9%) komt op 28 oktober met zijn derdekwartaalcijfers. De Beleggersdesk blikt alvast vooruit op de resultaten van deze Amsterdamse financial.

Rentes

De rentes spoten vanochtend omhoog, maar aan het einde van de handelsdag is hier niets meer van over. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft per saldo stabiel op -0,06%.

Brede markt

De AEX (-1,3%) daalt in lijn met de DAX (-1,4%) en CAC (-1,3%).



(-1,3%) daalt in lijn met de DAX (-1,4%) en CAC (-1,3%). Wall Street daalt zo'n 0,8%. De Nasdaq (-0,4%) houdt de schade iets beter binnen de perken



daalt zo'n 0,8%. De Nasdaq (-0,4%) houdt de schade iets beter binnen de perken De euro verliest 0,5% en noteert 1,154 ten opzichte van de dollar.



verliest 0,5% en noteert 1,154 ten opzichte van de dollar. De VIX speert 10,2% omhoog tot 23,5 punten.



speert 10,2% omhoog tot 23,5 punten. Van goud (+0,1%) en zilver (-0,6%) had ik vandaag eerlijk gezegd iets meer verwacht.



(+0,1%) en (-0,6%) had ik vandaag eerlijk gezegd iets meer verwacht. Olie : WTI (-2,2%) en Brent (-2,1%) corrigeren



: WTI (-2,2%) en Brent (-2,1%) corrigeren Bitcoin (+6,4%) dendert daarentegen door.



Het Damrak

De olie- en gasprijzen staan vandaag onder druk en dan is het niet zo gek dat Royal Dutch Shell (-2,8%) corrigeert. Fugro (-8,1%) krijgt als zwakkere broeder nog hardere klappen te verwerken.

(-2,8%) corrigeert. (-8,1%) krijgt als zwakkere broeder nog hardere klappen te verwerken. Phlips (-1,6%) sluit op het laagste niveau sinds april 2020. Sinds de bekendmaking van de problemen rondom zijn ademhalingsapparatuur lijkt het aandeel alleen maar te kunnen dalen.

(-1,6%) sluit op het laagste niveau sinds april 2020. Sinds de bekendmaking van de problemen rondom zijn ademhalingsapparatuur lijkt het aandeel alleen maar te kunnen dalen. Signify (+1,0%) is daarentegen de witte raaf binnen de AEX.

(+1,0%) is daarentegen de witte raaf binnen de AEX. ING Groep (-0,9%) houdt de schade nog redelijk beperkt.

(-0,9%) houdt de schade nog redelijk beperkt. Het sentiment rond winkelvastgoedaandelen is de laatste maanden ronduit slecht. Unibail Rodamco (-4,2%) is hiervan het voorbeeld.

(-4,2%) is hiervan het voorbeeld. Alfen (-7,5%) komt weer in de buurt van een fatsoenlijk niveau. Een koers van €100 was echt lastig fundamenteel te onderbouwen.

(-7,5%) komt weer in de buurt van een fatsoenlijk niveau. Een koers van €100 was echt lastig fundamenteel te onderbouwen. Galapagos (-1,6%) krijgt de zoveelste koersdoelverlaging om de oren. Dit keer verlaagt Goldman Sachs zijn target price met €4 tot €445

(-1,6%) krijgt de zoveelste koersdoelverlaging om de oren. Dit keer verlaagt Goldman Sachs zijn target price met €4 tot €445 Flow Traders (+1,9%) profiteert van de fors gestegen volatiliteit op de financiële markten.

(+1,9%) profiteert van de fors gestegen volatiliteit op de financiële markten. OCI (-9,1%) wordt zonder duidelijk aanwijsbare reden helemaal in elkaar gestampt. Niettemin is de kunstmestproducent dit jaar met een winst van 51% een van de beste aandelen binnen de AMX.

Adviezen

Shell: naar £20 van £19,50 en kopen - Jefferies & Co

Galapagos: naar €44 van €49 en verkopen - Goldman Sachs

AB InBev: naar €53 van €56 en houden - Credit Suisse

AB InBev: naar €46 van €48 en verkopen - JPMorgan

AB InBev: naar €73 van €75 en kopen - Jefferies & Co

Agenda 7 okt

00:45 Handelsbalans Frankrijk - aug

00:45 Betalingsbalans Frankrijk - aug

09:30 Loonkosten VK - Q2

10:30 Industriële bestellingen Nederland - aug

10:30 Industriële productie Nederland - aug