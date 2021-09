IEX Podcast: handelen Fed-bestuurders met voorkennis?

Is de forse V.S. uitgave voor infra en en sterk negatieve handelsbalans de trigger voor een crash?

Het is verwonderlijk dat de K.W. verhoudingen op de effectenbeurzen steeds hoger worden en dat er in het dividend rendement te weinig risico premie zit.

Ondertussen beginnen diverse centrale banken zich te ontdoen van hun $ titels en deviezen.

Oorzakelijk verband is de torenhoge V.S. inflatie van meer dan 5%.

Voorts komt er een forse infra uitgave aan, welke feitelijk indirect door andere centrale banken gefinancierd dient te worden.

Die zijn daar niet zo happig op en verder afstoten van $ is mogelijk temeer daar dit nu al geruime tijd van toepassing is.

Het is denkbeeldig dat hierdoor de V.S. inflatie hardnekkig hoog blijft.

Daardoor kan de Fed gedwongen worden, teneinde de $ waarde te beschermen en verdere uitverkoop van de $ voor te zijn, de rente omhoog te gooien.

Indien dit in het najaar van toepassing is, komen de beurzen voor grote problemen te staan en is een crash denkbeeldig, vooral als corona blijft doorsudderen, de goederen termijnmarkten/dienstensector verder oplopen en China met zijn digitale Yuan het strijdperk betreedt.

Het centrale bank/politiek verhaaltje dat deze stijgingen, maar tijdelijk zijn, wordt steeds minder gelooft.

De vraag is, hoe de politiek de aanstormende ""babyboom"" vergrijzing/lasten financieel gaat opvangen en of de massale pensionering de hierdoor ontstane arbeid-aanbod-krapte tot een loongolf en verder inflatie leidt.

Daarbij zijn de corona kosten en perikelen in verhouding,""klein bier"".

Vergeet ook de onbetaalbare energie transitie niet!De echte klapper wordt de klimaat transitie, via CO2 heffingen.

Hierdoor wordt de belastingschroef zo opgedraaid, dat,marges, consumptie en werkgelegenheid onderuit kunnen gaan.

Thans lijkt de geopolitieke (defensie) spanningen tussen China en Rusland met het Westen/V.S.op te lopen hetgeen niet bevorderlijk is voor de internationale handelsstromen (chips-half fabricaten).

De Buffett Indicator geeft de totale som van de beurswaarderingen weer, gedeeld door de omvang van de reële economie (bbp).

Wanneer die indicator meer dan 100 procent van het bbp bedraagt is er een probleem en wordt een crash onvermijdelijk. Recentelijk passeerde deze indicator (in de VS) voor het eerst in de geschiedenis de 200 procent.

Net voor de dotcomcrash had de Indicator 140 procent bereikt, voor de financiële crisis van 2007 was hij net weer de 100 procent gepasseerd...

Daarmee is bewezen dat goedkoop drukpersgeld een slechte bijwerking heeft en forse valuta.verbranding op de loer ligt.

Komt mijn jaren geleden gelanceerde artikel""Trage beurskrach of valuta krach of alle twee""uit?

De Fed kan rare sprongen gaan maken.