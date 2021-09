Nee maar, oliehandelaar Vitol in elektrische auto's?!

Her en en der is er verbazing in de markt dat Shell de $9,5 miljard van de verkoop van de Amerikaanse olie- en gasactiviteiten naar aandeelhouders en balans laat gaan. Kon het concern echt geen groene investering vinden? Nu is Shell ook energiehandelaar, en in Rotterdam zit nog zo'n joekel: Vitol.

Dat ziet wel investeringsmogelijkheden en kan héél goed rekenen en risico's inschatten. Dit vind ik de energietransitie zoals die is bedoeld: de markt pakt het op, want vraag en aanbod. Aan de rampzalige Duitse Energiewende kunt u zien wat er gebeurt als de overheid zoiets wel even doet. Not. Met de risico's voor de generaties na ons...