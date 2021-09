Geven beleggers Just Eat Takeaway alsnog van Jetje?

Een van de achterblijvers op de beurs is Just Eat Takeaway (JET), dat technisch in een downtrend beweegt.

Als mij vorig jaar gevraagd was naar het meest coronabestendig aandeel, zou ik Just Eat Takeaway hebben genoemd. Iedereen zat tijdens de lockdown opgesloten en werkte thuis, de restaurants waren gesloten, er waren geen files en het was doodstil op straat. Ik zou zeggen peace of cake voor een thuisbezorger van kant-en-klaar maaltijden.

Geen warme broodjes

Maar goed, het koersverloop van Just Eat Takeaway, of JET zoals het ook genoemd wordt, was ronduit teleurstellend. De aandelen gingen zeker niet als warme broodjes over de toonbank.

JET is sinds eind vorig jaar van €110 naar rond de €75 gezakt. Een regelrechte underperformer, want de AEX is in dezelfde periode meer dan 30% in koers gestegen.

Niet dat ik klant ben hoor. Ik heb in mijn hele leven slechts één keer eten online besteld, ik kook veel liever zelf. Dat is doorgaans smakelijker en bovendien weet ik dan wat er in zit. Ik behoor dus niet tot de doelgroep, het moge duidelijk zijn dat ik voorlopig geen brood zie in het aandeel.



Vandaag leg ik Just Eat Takeaway op tafel.

Korte termijn: Just Eat Takeaway oogt technisch bezien neutraal

Just Eat Takeaway beweegt zijwaarts tussen €70,86 (de bodem van 16 augustus) en €82,14 (de top van 25 augustus). Nu de korte termijn dalende trend is verlaten, komt er evenwicht tussen kopers en verkopers.

Binnen de neutrale trend ligt de weerstand dichtbij, waardoor het opwaarts potentieel beperkt is.

Door het hoge risico is er sprake van een minder gunstige risk/reward-ratio. De moneyflow buigt af, wat aangeeft dat de instroom van vers kapitaal stagneert.

Conclusie korte termijn: vlees noch vis.

Lange termijn: Beleggers vinden hond in de pot

Just Eat Takeaway ontwikkelt zich al geruime tijd neerwaarts. Wel zien we de toppen en bodems wat in elkaar overlopen. De verkoopdruk is matig.

Omdat het patroon van lagere toppen wel intact is, dienen beleggers bij Just Eat Takeaway voorzichtig te blijven.

We zien steun rond €65,46 (de bodem van 16 juli). Slechts wanneer Just Eat Takeaway erin slaagt boven de weerstand van €80,93 (top van 9 juli) te breken, zou het beeld iets opklaren.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Just Eat Takeaway laat een neerwaarts verloop zien, terwijl de koers eronder beweegt. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Just Eat Takeaway minder presteert dan de markt.

Conclusie lange termijn: JET is ongeschikt voor de defensieve beleggingsportefeuille, maar voor een verkoopadvies is het nu te laat. Dat zou als mosterd na de maaltijd komen.