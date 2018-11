Oud-baas Autonomy aangeklaagd wegens fraude

Gepubliceerd op | Views: 171 | Onderwerpen: fraude

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - De Brit Mike Lynch, die aan het roer stond van softwarebedrijf Autonomy op het moment van de miljardendeal met Hewlett-Packard (HP) zeven jaar geleden, is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Hem wordt samenzwering en fraude verweten.

HP nam het Britse Autonomy van oprichter Lynch in augustus 2011 voor circa 11 miljard dollar over, maar moest in het najaar van 2012 een afschrijving doen van bijna 9 miljard dollar op het aangekochte onderdeel. Volgens HP had Autonomy met de boeken geknoeid om zo een aantrekkelijke overnameprooi te lijken. Meer dan 5 miljard dollar van de afschrijving zou te maken hebben met boekhoudfraude.

Autoriteiten in de VS hebben de zaak de voorbije zes jaar onderzocht. Voormalig financieel directeur Sushovan Hussain werd in april al schuldig bevonden. Ook een andere voormalig Autonomy-bestuurder wordt genoemd in de documenten. Lynch wacht mogelijk een gevangenisstraf van twintig jaar. Misschien dat hij ook de 815 miljoen dollar moet terugbetalen die hij destijds verdiende met de deal.