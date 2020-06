'Lager begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.079

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag waarschijnlijk lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met verliezen te openen. De nieuwe handelsweek blijft in het teken staan van het toenemende aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd inmiddels de 10 miljoen is gepasseerd, en de vrees voor de impact daarvan op het economische herstel.

Het aantal mensen dat over de hele wereld is gestorven als gevolg van het coronavirus bedraagt nu meer dan een half miljoen. De Verenigde Staten tellen de meeste vastgestelde besmettingen en sterfgevallen. De agressieve opleving van het longvirus in staten als Texas en Florida noopte lokale bestuurders op de rem te trappen met de geleidelijke opening van de economie.

Op het Damrak staat Vastned in de schijnwerpers. Grootaandeelhouder Aat van Herk wil dat zowel het voltallige bestuur als de raad van commissarissen van het winkelvastgoedfonds vertrekt. De vastgoedbelegger voelt zich "niet serieus genomen". Van Herk benadrukte in een interview met Het Financieele Dagblad dat hij de directie meermaals heeft laten weten dat in zijn ogen te veel geld verloren gaat bij het bedrijf. Van Herk bezit bijna 25 procent van Vastned.

SBM Offshore

SBM Offshore liet weten met een Australisch project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan de slag te gaan. De maritiem dienstverlener tekende daarvoor een overeenkomst met Transborders Energy. Financiële details werden niet verstrekt.

In Duitsland is de regering van plan het financieel toezicht op grote beursgenoteerde bedrijven om te gooien door het boekhoudschandaal bij betalingsverwerker Wirecard. De private organisatie die nu nog in opdracht van de overheid de boekhouding van beursgenoteerde bedrijven controleert, wordt volgens zakenkrant Financial Times mogelijk maandag al de wacht aangezet.

Aandacht voor Airbus

In Parijs gaat de aandacht uit naar Airbus. De Europese vliegtuigmaker verlaagt de productie en de leveringen met 40 procent en schrapt de komende twee jaar duizenden banen vanwege de luchtvaartcrisis door het coronavirus. Airbus-topman Guillaume Faury verwacht dat pas eind 2021 de productie en de leveringen weer op het normale niveau zullen zijn.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend lager. De AEX-index verloor 0,1 procent tot 559,82 punten en de MidKap daalde 0,7 procent tot 741,55 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent, Londen steeg 0,2 procent. Wall Street ging met forse verliezen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 2,8 procent in de min op 25.015,55 punten. De brede S&P 500 leverde 2,4 procent in en techbeurs Nasdaq raakte 2,6 procent kwijt.

De euro was 1,1253 dollar waard tegen 1,1207 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent tot 37,58 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 40,07 dollar.