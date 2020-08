Coronacrisis drukt flink op resultaten Envipco

Gepubliceerd op | Views: 26

AMERSFOORT (AFN) - Maker van statiegeldsystemen Envipco heeft in de eerste jaarhelft onder druk van de coronacrisis een fors lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Daarbij bleef onder de streep een drie keer zo groot verlies over als een jaar eerder.

De lockdownmaatregelen en andere ingrepen om de verspreiding van het virus te voorkomen zaten de verkopen in de weg. Er ging 13,6 miljoen euro aan omzet in de boeken, van 17,4 miljoen euro een jaar terug. Het verlies bedroeg 3 miljoen euro, waar de onderneming in dezelfde periode vorig jaar nog 1 miljoen euro tekort kwam.

Envipco verwacht dat de coronacrisis ook in de rest van het jaar druk op de resultaten zet. Daarbij gaat het bedrijf er vanuit dat de activiteiten in Noord-Amerika komende periode weer herstel zal laten zien. In Europa zette het herstel eind tweede kwartaal al in, en dat zal waarschijnlijk doorzetten in de volgende maanden.

"We zullen al het mogelijke blijven doen om de uitdagingen van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden en het risico ervan voor iedereen te verkleinen, zonder onze focus te verliezen op het bevorderen van onze bereidheid om nieuwe markten te betreden laat topman Simon Bolton weten.

Envipco heeft tevens de indruk dat de omstandigheden in Zweden nog relatief gunstig zijn. Verder biedt het Schotse besluit om per 1 juli 2022 plasticflessen, glazen flessen en blikjes in te zamelen voor statiegeld, kansen voor de onderneming.