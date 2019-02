'Redelijk bod voor Kas Bank'

Gepubliceerd op | Views: 1.750

AMSTERDAM (AFN) - Het bod op Kas Bank van het Franse Caceis van 12,75 euro per aandeel is redelijk, zo schrijven kenners van ING in een rapport. Kas Bank heeft volgens ING investeringen nodig om zich te kunnen omvormen.

Volgens de analisten heeft Kas Bank na meerdere uitdagende jaren nog een lange weg te gaan. De bank kampt onder meer met fikse concurrentie en is op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Daarvoor zijn investeringen nodig, waar de Fransen voor kunnen zorgen.

Dat Kas Bank blijft worstelen wordt duidelijk uit de resultaten over 2018, schrijft ING. Zo nam de winst fors af van 15 miljoen euro in 2017 naar 8,3 miljoen euro vorig jaar. Ook het dividend van 0,21 euro per aandeel is verlaagd ten opzichte van 0,33 euro per aandeel van de afgelopen jaren. Een lichtpuntje is volgens ING dat Kas Bank kostenbesparingen van 20 miljoen euro realiseerde. Dat is bijna een jaar eerder dan het oorspronkelijke plan.

ING hanteert een hold-advies op Kas Bank met een koersdoel van 11 euro. Het aandeel Kas Bank stond omstreeks 11.30 uur 105 procent hoger op 12,42 euro.