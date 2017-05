'Geen verlies van vertrouwen Intel in ASML'

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Het verkleinen van het belang van Intel in chipmachinefabrikant ASML moet niet worden gezien als een verlies van vertrouwen in de EUV-technologie van het bedrijf. Dat stelde analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen.

Woensdag werd bekend dat de Stichting Administratiekantoor MAKTSJAB zijn belang in ASML heeft verkleind tot 8,49 procent, van 14,10 procent. De stichting is de beheerder van de belangen van Intel in ASML.

Volgens Versteeg wordt door Intel ,,mooi geprofiteerd'' van de belegging in ASML en wordt gewoon winst genomen. Intel kreeg een belang in ASML bij de financiering van de EUV-technologie. Dat was volgens Versteeg een gunst van ASML. Ook Samsung en TSMC kregen belangen. Zij verkochten eerder al belangen in ASML.

Het advies bij Gilissen voor ASML is 'aanbevolen'. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 11.05 uur 0,2 procent hoger op 119,85 euro in de AEX.