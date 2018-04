'Cijfers Unibail-Rodamco stemmen positief'

Gepubliceerd op | Views: 318

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van Unibail-Rodamco over het eerste kwartaal stemmen positief. Dat schrijven analisten van ING in een reactie op het handelsbericht van de Frans-Nederlandse vastgoedverhuurder.

De bezoekersaantallen in de verhuurde winkelcentra stegen met 2,5 procent tot het hoogste niveau in twee jaar. De groei was het grootst in winkelcentra in Centraal Europa en Frankrijk. Naast hogere bezoekersaantallen, zagen de huurders hun omzet stijgen met 3,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In lijn daarmee stegen de huuropbrengsten voor Unibail-Rodamco tot 472,6 miljoen euro.

Ook de inkomsten uit de verhuur van kantoren groeiden, met name door goede resultaten in Frankrijk. Allemaal cijfers die vertrouwen wekken, volgens ING. De analisten handhaafden hun koopadvies op het aandeel, dat dinsdag omstreeks 09.55 uur 0,7 procent steeg tot 193,15 euro.