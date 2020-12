KLM bereidt vervoer passagiers uit Groot-Brittannië voor

AMSTELVEEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM denkt in de loop van de middag de eerste passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren onder de nieuwe regels. Die reizigers moeten dan een negatieve coronatest kunnen overleggen en een bewijs wanneer ze die test hebben afgelegd. De test mag bij binnenkomst in Nederland maximaal 72 uur oud zijn. KLM is momenteel nog op alle Britse luchthavens waar het bedrijf vandaan vliegt voorbereidingen aan het treffen.

Er gaat enige tijd overheen, omdat de richtlijn vannacht bekend werd gemaakt, legt een woordvoerder van KLM uit. Pasasagiers moeten zich nu eerst laten testen en wachten op een uitslag. De vluchten die in de ochtend vanuit Londen aankwamen waren leeg of vervoerden vracht. KLM heeft namelijk de afgelopen dagen wel gewoon mensen naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd, maar mocht geen reizigers mee terug nemen.

Ook vanuit Zuid-Afrika mogen mensen weer naar Nederland komen met een negatieve test en een verklaring. Daar werkt KLM samen met een testlaboratorium dat binnen zes uur uitslagen levert, waardoor eind van de middag de eerste passagiers deze kant op mogen.

De Nederlandse overheid verlangt geen negatieve test van reizigers die op Schiphol direct een aansluitende vlucht nemen en verder het land niet in komen. KLM neemt reizigers echter niet mee zonder negatieve test. "Dat maakt het voor iedereen duidelijker."