'Vaccinhoop zorgt voor hogere opening Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan maandag voor een hoger begin van de week. Met name de hoop op een snelle toelating voor een coronavaccin lijkt beleggers in New York moed te geven. Farmaceuten Pfizer en Moderna gaven aan snel met een inentingsprogramma te kunnen beginnen. Hun vaccins staan op het punt te worden toegelaten. Ook het Brits-Zweedse AstraZeneca kwam met bemoedigende berichten over een coronavaccin.

Pfizer en Moderna stonden voorbeurs op winst. Verder lijken ook de aandelen van bedrijven in sectoren waar de coronacrisis ongenadig hard heeft toegeslagen in de lift te zitten. Dan gaat het onder meer om de reisbranche en luchtvaartsector.

Ook energiebedrijven lijken te profiteren, zoals ook in Europa met bedrijven als Shell, Total en BP al gebeurde. De aandelen van olie- en gasproducenten worden ook vooruit geholpen door de gestegen olieprijzen.

Farmaceut Merck staat eveneens in de belangstelling. De onderneming maakte bekend 425 miljoen dollar te betalen voor de overname van biotechbedrijf Oncolmmune, waarmee ook Merck zich in de coronarace kan storten.

Besmettingen in VS blijven oplopen

Ondertussen blijft het aantal besmettingen met het coronavirus ook in de Verenigde Staten nog altijd sterk oplopen. Alleen al op zondag kwamen er in de VS 84.000 ziekenhuisopnames bij. Het is nog maar de vraag of Amerikanen later deze week Thanksgiving kunnen vieren bij vrienden en familie, mede door de reisrestricties die gelden.

Verder staat ook farmaceut Schrödinger voor een koerssprong. Het bedrijf kondigde een overeenkomst aan met branchegenoot Bristol-Myers-Squibb die het bedrijf mogelijk 2,7 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen kan opleveren.

Voor winkelbedrijven breken belangrijke dagen aan met koopjesfestijn Black Friday en Cyber Monday aanstaande. Veel consumenten zullen de kortingsacties traditiegetrouw aangrijpen om cadeau's voor de feestdagen in te slaan. Mede door de coronacrisis is ook Black Friday meer en meer een online koopevenement aan het worden.

Verder verwerken de markten na de openingsbel nog cijfers over de industrie en dienstensector in de VS. Volgens marktonderzoeker Markit is de bedrijvigheid in de VS in de maand november minder sterk gegroeid dan een maand eerder.

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag met verliezen de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 29.263,48 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 3557,54 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 11.854,97 punten.