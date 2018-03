Weer grote koersverliezen op Wall Street

quote: EchtWaarJoh schreef op 23 mrt 2018 om 21:56:

[...]



Dat is juist helemaal erg.

Meneer is er voor verantwoordelijk dat mijn geld compleet verdampt.



En verdwijnt dan weer van het toneel en gaat in een van zijn gouden torens verder met zijn leven !!!!!









Is zeker bijna niets meer van over van je geld? Poeh poeh een weekje minnen en dan is er als je echt slecht ingezet hebt wellicht 10% af. En dat is alleen als je uit emotie verkocht hebt. Verlies is pas verlies als je verkoopt. (net als winst natuurlijk)Ga twee jaar terug en toen waren dit soort weken normaal. Het lijkt wel of iedereen verwacht dat er weer zo'n 2017 achteraan komt met 20% in de plus. Een jaartje zijwaards of iets min is helemaal niet zo slecht. Met een paar knappe mixfondsen haal je dan 5%, ik snap echt niet dat mensen dan gaan huilen.Btw... 2008 met de grote crash zakte we van 13000 dow naar 6500 dow. Dan was je maximaal de helft kwijt. Dus compleet verdampen was zelfs met de grote crash nooit het geval.