AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Verfconcern AkzoNobel presteerde in het eerste kwartaal "significant beter" dan verwacht. Dat constateren analisten van Baader. Zij hanteren een buy-advies op het aandeel met een koersdoel van 75 euro.

De prestaties werden gestut door kostenbesparingen en lagere uitgaven aan grondstoffen, zo zien de kenners. Mogelijk krijgt de koers een steuntje in de rug, omdat zowel de besparingen als de lagere grondstofprijzen voor de nu voorziene toekomst houdbaar lijken. Baader wees er ook op dat de verbetering van de vrije kasstroom een positieve ontwikkeling is.

KBC Securities verhoogt het advies voor AkzoNobel van hold naar accumulate, met een koersdoel van 80 euro. De bank spreekt van solide prestaties in het eerste kwartaal, met een sterke verbetering van het aangepaste operationeel resultaat. Dat AkzoNobel een grotere impact van de coronacrisis in het tweede kwartaal verwacht is geen verrassing, aldus KBC.

ING meldde dat AkzoNobel een zeer sterk kwartaal heeft gedraaid, dankzij kostenbesparingen en lagere grondstofprijzen. Volgens ING lijken verf- en coatingsproducenten tot dusver de crisis best goed door te komen. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 80 euro.

Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur een plus van 6,9 procent op 66,24 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX.