Logistiek vastgoedfonds WDP scherpt winstprognose aan

WOLVERTEM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP heeft de winstprognose voor heel het jaar aangescherpt. Dat deed de onderneming bij de presentatie van de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar.

WDP rekent voor heel het jaar nu op een winst per aandeel, op basis van de boekhoudmethode EPRA, van 1,00 euro. Bij een eerdere verwachting werd nog gerekend met een bandbreedte, van 0,95 euro tot 1,00 euro. WDP benadrukt overigens wel dat de vooruitzichten onder voorbehoud zijn van het uitblijven van zware negatieve gevolgen van mogelijke coronagolven en lockdowns.

Het bedrijf zegt wel een goede positie te hebben om de coronacrisis te doorstaan. De balans is robuust, de liquiditeitspositie is solide en de vastgoedportefeuille is breed en "cruciaal voor de bevoorradingsketen". Daar komt bij dat de vraag naar logistiek vastgoed blijft doorzetten. WDP heeft logistiek vastgoed in de Benelux en in Roemenië.

In de eerste negen maanden van het jaar kwam de winst per aandeel uit op 0,76 euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf bevestigde het voorgenomen brutodividend van 0,80 euro per aandeel voor 2020.