'Wall Street opent fractie hoger'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen de nieuwe handelsweek maandag naar verwachting met kleine plussen aanvangen. Beleggers zijn gespitst op ontwikkelingen rond de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Verder houden brexitperikelen de financiële markten bezig. Een aantal Amerikaanse bedrijven opende de boeken, waaronder oliedienstverlener Halliburton.

De Chinese vice-premier Liu He sprak dit weekend van "aanzienlijke vooruitgang" bij het leggen van het fundament voor een voorlopige handelsovereenkomst. Ook vanuit het Witte Huis klonken bemoedigende woorden. Evengoed wil China voor 2,4 miljard dollar aan sancties opleggen aan de VS. Dit omdat de VS aanbevelingen in de wind slaan en voortdurend geldende afspraken met Wereldhandelsorganisatie WTO niet naleven. De regelingen dateren nog uit het tijdperk dat Barack Obama president van de VS was.

Halliburton zag in het derde kwartaal zijn winst fors lager uitvallen. De oliedienstverlener had last van minder vraag naar zijn diensten en materialen vanuit olie- en gasproducenten op zijn belangrijke thuismarkt. Maker van beauty- en verzorgingsmiddelen Coty zou zoeken naar mogelijkheden voor zijn professionele cosmeticatak.

Nieuwe eigenaar

Speciaalchemiebedrijf Innophos lijkt een nieuwe eigenaar te krijgen. Investeerder One Rock Capital is bereid 932 miljoen dollar op tafel te leggen voor een overname van het bedrijf dat onder meer ingrediënten voor in sportdranken en kaas maakt. Innophos schortte betalingen van alle dividenden op.

Het beursavontuur van warenhuisketen Hudson's Bay lijkt ten einde. Aandeelhouders van het Canadese bedrijf, dat ook een notering heeft in New York, bereikten een akkoord over een beursexit. Het bedrag van 10,30 Canadese dollar per aandeel betekent een premie van 62 procent op de slotkoers van de onderneming op vrijdag.

Schikkingsakkoord

Medicijndistributeurs AmerisourceBergen, Cardinal, McKesson en farmaceut Teva zouden een schikkingsakkoord in de staat Ohio hebben bereikt voor een bedrag van 250 miljoen dollar. De bedrijven lijken daarmee strafvervolging vanwege hun aandeel in de opiatencrisis te hebben afgekocht. Ondernemingen in alle lagen van de farmaceutische keten zijn daarvoor aangeklaagd. Sinds 1999 zijn in het land zeker 400.000 mensen overleden aan een overdosis.

De beurzen gingen vrijdag over de gehele linie omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 26.770,20 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent naar 2986,20 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 8089,54 punten