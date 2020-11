'Rustige opening op Wall Street in de maak'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen vrijdag naar verwachting met kleine uitslagen aan de laatste sessie van de week beginnen. De ontwikkelingen rond de coronacrisis blijven hun stempel op de markten drukken. Het almaar oplopend aantal besmettingen doet het beurssentiment geen goed. Verder is er onenigheid over de inzet van noodsteun. Daartegenover staat de positieve ontwikkeling rond vaccins.

Minister van Financiën Steven Mnuchin is het niet eens met de baas van centralebankenkoepel Federal Reserve Jerome Powell over de inzet van steungelden. Mnuchin stelde in een brief aan Powell dat 455 miljard dollar van de eerder toegezegde coronasteun die via de Fed loopt een andere bestemming moet krijgen. Vooral omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Volgens Powell is het juist zaak dat de noodpakketten blijven zoals ze zijn om de kwetsbare economie in de VS door de crisis te helpen.

Voor Pfizer lijkt een hogere opening in de maak. De farmaceut en diens partner BioNTech vragen vrijdag nog goedkeuring aan bij medicijnwaakhond FDA voor een versnelde toelating voor hun coronavaccin. Bij de FDA kan gebruik worden gemaakt van een versnelde toelatingsprocedure, omdat het om een noodsituatie gaat. Daarmee zou het vaccin voor de jaarwisseling al in de Verenigde Staten beschikbaar kunnen zijn.

Moderna

Ook branchegenoot Moderna zei eerder met zijn vaccin dicht bij de aanvraag van een versnelde goedkeuring te zitten. De vraag is of die aanvraag op tijd is om door de speciale FDA-commissie die van 8 tot 10 december bijeenkomt, getoetst te worden.

Verder gaat de aandacht uit naar Gilead Sciences. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO kwam met het advies om het middel remdesivir niet meer te gebruiken bij coronapatiënten.

McAfee

Softwarebeveiliger McAfee kwam voor het eerst sinds het weer terugkeerde op de beurs met een kwartaalupdate. Ook verkoper van sportartikelen Foot Locker publiceerde kwartaalcijfers. Daarbij verraste de onderneming met beter dan verwachte verkopen bij winkels die langer dan een jaar open zijn.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten donderdag met kleine winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 29.483,23 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 3581,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 11.904,72 punten.