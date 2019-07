Beter Bed: nog dit jaar exit uit Duitse keten

Gepubliceerd op | Views: 1.126 | Onderwerpen: Duitsland

UDEN (AFN) - Beter Bed stapt voor het einde van dit jaar deels of volledig uit zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord, die kampt met de naweeën van een gifschandaal. Verschillende partijen hebben al interesse getoond in die keten, laat de beursgenoteerde beddenverkoper weten in een kwartaalupdate.

De problemen in Duitsland leidden de voorbije maanden tot nijpende financiële problemen op het hoofdkantoor in Uden. Beter Bed was daardoor niet in staat om aan zijn bankafspraken te voldoen. Na overleg worden die afspraken nu opzij geschoven, om plaats te maken voor nieuwe convenanten die eind september in werking treden. Daarnaast krijgt Beter Bed een lening van 7 miljoen euro van drie grote aandeelhouders.

Matratzen Concord verkocht een tijdlang schuimmatrassen die te veel giftige stoffen bleken te bevatten. Consumenten lieten de keten daarna massaal links liggen. Het herstel op de Duitse markt bleef vervolgens langer uit dan verwacht.

Benelux

Beter Bed wil zich steeds meer op de Benelux richten. Hier stegen de opbrengsten in het tweede kwartaal met bijna 15 procent tot 38,7 miljoen euro. Ook de groothandelstak en de Zweedse keten Sängjätten voerden hun omzet op. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland sloot het bedrijf de afgelopen twaalf maanden 165 verlieslatende vestigingen van Matratzen Concord, waardoor de omzet met ruim 15 procent afnam tot 44,7 miljoen euro.

Al met al daalden de opbrengsten met 1,1 procent tot 88,6 miljoen euro. Op vergelijkbare basis, dus zonder invloed van sluitingen van winkels, was daarentegen sprake van 2,4 procent groei.