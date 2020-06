'Wall Street staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan vrijdag voor een hogere opening nadat ze gisteren zoekende waren naar richting. Beleggers reageerden positief op berichten dat China toch weer meer sojabonen, maïs en ethanol gaat kopen uit de Verenigde Staten en daarmee weer voldoet aan het eerstefasehandelsakkoord met de VS.

Die berichten zorgen voor wat meer positiviteit. Een dag eerder had president Donald Trump getweet dat hij een volledige ontkoppeling van de economieën van de VS en China nog altijd als een optie zag. De mogelijkheid tot vernieuwde escalatie van het handelsconflict tussen de twee grootmachten, die inmiddels ook op politiek gebied overhoop liggen over onder meer Hongkong, had de afgelopen dagen gezorgd voor voorzichtigheid bij handelaren.

Het nieuws over de aankoop van landbouwproducten zette de beurskoersen van bedrijven als Archer Daniels Midland en Bunge voorbeurs hoger. Beide bedrijven verwerken veel agrarische producten.

AMC Entertainment

Ook bioscoopketen AMC Entertainment stond in de belangstelling. Het bedrijf is van plan om vanaf half juli zijn bioscopen weer te openen. Daarbij neemt het wel veiligheidsmaatregelen zoals het verlagen van de capaciteit van de filmzalen, vaker schoonmaken en minder keuze uit snacks. Eerder deze week had branchegenoot Cinemark al vergelijkbare plannen bekendgemaakt. Dat bedrijf staat ook nu weer voor een hogere opening.

Ook de olieprijzen gingen omhoog en dat had zijn weerslag op de koers van oliebedrijven. Voorbeurs werden onder meer Occidental Petroleum en oliedienstverlener Halliburton hoger gezet.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag op een min van 0,2 procent, wat tot een stand van 26.080,10 punten leidde. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3115,34 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan, tot 9943,05 punten.