Maleisië vecht Europees palmoliebeleid aan bij WTO

KUALA LUMPUR (ANP) - Maleisië is naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gestapt vanwege een Europees besluit om het gebruik van palmolie voor biobrandstof aan banden te leggen. Volgens het Aziatische land bevoorrecht Brussel daarmee ten onrechte eigengemaakte biobrandstoffen als raapzaadolie en is geen rekening gehouden met de situatie van palmolieproducenten als Maleisië.

Palmolie wordt gebruikt als grondstof voor biodiesel. De olie wordt gewonnen uit de vruchten van de oliepalm. De Europese Commissie concludeerde enkele jaren terug dat de productie van palmolie leidt tot overmatige ontbossing. Het is de bedoeling dat palmolie als biobrandstof vanaf 2023 wordt uitgefaseerd.

Maleisië is het tweede land dat officieel bezwaar maakt. In de klacht wordt verwezen naar verschillende handelsovereenkomsten die de EU zou hebben overtreden. Indonesië, 's werelds grootste palmolieproducent, heeft de Europese maatregelen al eerder aangevochten bij de WTO. Deze ziet toe op de naleving van afspraken over de handel tussen landen.