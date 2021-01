'Ruim 200 hotelschoonmakers raken baan kwijt'

UTRECHT (ANP) - Ruim 200 hotelschoonmakers raken op korte termijn hun baan kwijt door de coronacrisis. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het aantal hotelovernachtingen drastisch teruggelopen. Daardoor is er geen werk meer voor een deel van de schoonmakers bij EW Facility Services en Hotel Cleaning Company, meldt vakbond CNV.

"Het is een schok voor de schoonmakers, we hadden gehoopt dat ze in dienst konden blijven", zegt CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek. Volgens hem zien de schoonmaakbedrijven ondanks financiële ondersteuning van de overheid geen andere uitweg dan een deel van de mensen te ontslaan. "We hebben met de werkgevers afgesproken dat de ontslagen schoonmakers als eerste weer een baan krijgen aangeboden zodra het werk weer aantrekt", aldus Kampherbeek. De komende dagen krijgen de medewerkers te horen om wie het gaat.

De getroffen schoonmakers krijgen een transitievergoeding en kunnen een beroep doen op het scholingsfonds van de branche. Zo kunnen ze zich omscholen voor een andere baan.

EW Facility Services en Hotel Cleaning Company waren maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.