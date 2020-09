'Heineken maakt met seltzer werk van klantgerichtheid'

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken laat met de introductie van nieuwe 'hard seltzers' zien dat het zich meer op de nieuwe wensen van klanten richt. Dat schrijven analisten van Jefferies, nadat de brouwer de lancering van zijn eerste hard seltzer in Mexico en Nieuw-Zeeland had aangekondigd.

Hard seltzers zijn laag-alcoholische drankjes op basis van mineraalwater met fruitsmaakjes. Donderdag kondigde Heineken zijn eigen versie van dit drankje aan onder de naam Pure Piraña.

Volgens Jefferies onderstreept deze stap dat Heineken onder zijn nieuwe topman "de consument centraler stelt en de blik meer naar buiten richt". Daarbij kijkt Heineken verder dan bier alleen, aldus de marktkenners. Het is volgens Jefferies nog niet helemaal duidelijk of de hard seltzers ook in Europa een succes worden.

Jefferies hanteert een hold-advies voor Heineken. Het aandeel stond donderdagmiddag 0,4 procent lager op 77,36 euro.