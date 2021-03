Wall Street wacht op Fed, techaandelen weer onder druk

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend lager aan de handel begonnen. Beleggers in New York wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat in de loop van de dag komt. De verwachting is dat de Amerikaanse koepel van centrale banken niet aan de belangrijkste rentetarieven tornt, maar de markten zijn wel geïnteresseerd in het toekomstbeeld voor de economie van de Verenigde Staten dat de Fed schetst en een mogelijk tijdspad voor een renteverhoging.

Techbedrijven op Wall Street stonden weer onder druk en daar had vooral de Nasdaq onder te lijden. De techbeurs stond na enkele minuten handel 1,3 procent lager op 13.294 punten. Ook de S&P 500 ging omlaag en wel met 0,5 procent tot 3944 punten. De Dow-Jonesindex steeg wel, met 0,3 procent. Die graadmeter bereikte een stand van 32.910 punten.

Uber stond bij de bedrijven in de belangstelling. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app geeft zijn chauffeurs in Groot-Brittannië meer rechten en garandeert ze een minimumloon. Analisten denken dat dit ten koste kan gaan van de winstgevendheid van Uber en het aandeel daalde 2,8 procent.

Alibaba

De Chinese webwinkel Alibaba kreeg tegenvallend nieuws te verwerken. De browser van het bedrijf werd door de Chinese staatszender CCTV aangemerkt als slecht voor consumenten en verdween uit allerlei webwinkels. Daarnaast meldde concurrent Pinduoduo meer gebruikers te hebben dan Alibaba, dat desondanks 0,3 procent steeg. Pinduoduo, dat ook met cijfers kwam, noteerde een min van 8,3 procent.

Amazon gaat een gezondheidszorgdienst waarmee het eigen personeel op afstand een arts kan bezoeken, ook aan andere bedrijven leveren. Dat gebeurt al op kleine schaal in de buurt van thuisbasis Seattle, maar deze zomer wil Amazon de dienst aan meer bedrijven gaan leveren. Amazon daalde 0,5 procent.

Huizenmarkt

Cijfers over de huizenmarkt in de VS lieten een wisselend beeld zien. Het aantal woningen waarvan de bouw vorige maand begon viel lager uit dan verwacht, maar de cijfers over het aantal afgegeven bouwvergunningen vielen mee. Bouwbedrijven als Toll Brothers en DR Horton leverden ruim 1 procent in.

De euro was 1,1911 dollar waard, tegen 1,1898 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 64,38 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 67,85 dollar per vat.