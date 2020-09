Britse steun voor horeca zorgt voor laagste inflatie in jaren

Gepubliceerd op | Views: 152 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in het Verenigd Koninkrijk bereikte in augustus het laagste niveau sinds 2015. Onder andere een plan om de Britse horeca te helpen tijdens de coronacrisis droeg bij aan de zeer geringe stijging van het gemiddelde prijspeil.

De inflatie kwam vorige maand neer op 0,2 procent op jaarbasis. Dat is iets hoger dan economen hadden verwacht, want zij rekenden in doorsnee op 0 procent.

In augustus bood het kabinet van premier Boris Johnson tot maximaal 10 pond korting aan voor Britten die een hapje buiten de deur gingen eten. Zij moesten dan wel op maandag, dinsdag of woensdag bij deelnemende restauranthouders eten. Dit zorgde volgens het Britse nationale statistiekbureau voor de sterkste neerwaartse druk op de inflatie.

Ook btw-verlagingen zorgden voor de lagere inflatie. Daarnaast daalden ticketprijzen voor vliegreizen en stegen de prijzen voor kleding minder hard dan een jaar eerder.