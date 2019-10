'Ingreep DNB verstoort gelijk speelveld'

Gepubliceerd op | Views: 1.521 | Onderwerpen: banken, DNB

AMSTERDAM (AFN) - Dat alleen Nederlandse banken meer kapitaal voor hun hypothekenportefeuilles moeten aanhouden verstoort het gelijke speelveld op de hypotheekmarkt. Zo beoordelen kenners van ING de maatregel van De Nederlandsche Bank (DNB). De analisten wijzen er op dat pensioenfondsen, verzekeraars en buitenlandse banken ook actief zijn op de Nederlandse hypotheekmarkt.

De analisten redeneren dat DNB zich alleen op de banken richt omdat zij een "cruciale schakel" zijn in het financiële systeem. Ook zijn ze meer kwetsbaar voor dalende huizenprijzen dan bijvoorbeeld pensioenfondsen of verzekeraars. De andere toezichthouders zouden een vergelijkbare eis als DNB op kunnen leggen aan de buitenlandse banken actief in Nederland, aldus de marktvorsers. ABN AMRO wordt onder de Nederlandse banken het hardst geraakt door de hogere kapitaaleisen, menen de analisten.

Verder zien de kenners de nieuwe maatregel vooral als voorloper op de nieuwe Bazel IV-regels die per 2022 in stappen van kracht worden. Dat DNB bereid is om een van de nieuwe Bazel-regels eerder in te voeren moet volgens hen als een signaal worden opgevat dat het hele pakket maatregelen of grote onderdelen daarvan vervroegd kunnen worden aangekondigd. Dit zou ten koste kunnen gaan van beloningen aan aandeelhouders, concludeert ING.

ING hanteert een hold-advies op ABN AMRO en koopadviezen op NIBC en Van Lanschot Kempen. NIBC noteerde dinsdag omstreeks 11.15 uur vlak op 7,23 euro. Van Lanschot Kempen stond steeg 0,2 procent tot 19,78 euro en ABN AMRO steeg in de AEX-index 0,9 procent tot 16,44 euro.