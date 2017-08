'Blik bij NN gericht op Delta Lloyd'

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - De aandacht bij de kwartaalupdate van NN Group gaat donderdagochtend vooral uit naar de prestaties van het onlangs overgenomen Delta Lloyd. Beleggers krijgen voor het eerst sinds de samensmelting gecombineerde resultaten voorgeschoteld van het verzekeringsconcern.

Volgens analisten van KBC Securities is het erg interessant hoe de cijfers Delta Lloyd precies gaan uitkomen op basis van de boekhoudmethodes van NN. Die verschillen namelijk van hoe Delta Lloyd dat voorheen deed. De komende tijd worden NN en Delta Lloyd verder in elkaar geschoven. Dat daar banen door verloren gaan staat vast, maar hoe veel is nog niet bekend.

Over de gehele linie rekenen de marktvorsers op ,,solide resultaten'' voor NN, met onder meer een lichte verbetering van de solvabiliteit. KBC raamt de zogeheten Solvency II-ratio op 183 procent. Pro forma wordt daarbij nog uitgegaan van een verbetering naar 186 procent, omdat Unilever recent heeft aangegeven eigen preferente aandelen terug te kopen van NN Investment Partners.

Delta Lloyd

Met Delta Lloyd erbij verwacht de zakenbank een operationele kwartaalwinst van 361 miljoen euro. Dat zou volgens KBC neerkomen op een plus op jaarbasis van 47 procent. Exclusief de nieuwe onderdelen is het operationeel resultaat waarschijnlijk 14 procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder, op 365 miljoen euro.

De analisten denken dat het vooral goed ging met de levensverzekeringsactiviteiten. Ook bij de schadetak moet het beter zijn gegaan, omdat er in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar nog veel claims binnenkwamen in verband met de grote hagelstorm in juni vorig jaar.

Mogelijk zegt NN in zijn kwartaalbericht ook nog meer over de woekerpolisaffaire. De verzekeraar won in juli een belangrijke zaak bij de rechtbank in Rotterdam, maar kreeg in juni geen gelijk in een individuele zaak bij klachteninstituut Kifid. Die uitspraak zou volgens claimorganisaties ook van toepassing zijn op veel andere polishouders.