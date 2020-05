Fabrikant van iPhone-chips TSMC overweegt fabriek in VS

Gepubliceerd op | Views: 392 | Onderwerpen: Verenigde Staten

HSINCHU (AFN) - De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten als Apple en Huawei, overweegt om een ​​chipfabriek te bouwen in de Amerikaanse staat Arizona. Hiermee zou dan een miljardeninvestering gemoeid zijn. Met de stap willen de Taiwanezen hun toelevering aan de Amerikaanse markt veilig stellen.

Volgens TSMC-voorzitter Mark Liu wordt er momenteel hard nagedacht over een plan. Maar hij erkent wel dat kosten ook een rol spelen. In de Verenigde Staten produceren is veel duurder dan in Azië. TSMC werkt nog aan manieren om dit verschil in kosten te verkleinen. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg wordt er ook onderhandeld met de Amerikaanse regering. De komst van TSMC naar de VS zou veel Amerikaanse banen opleveren, vandaar dat TSMC zou hopen een financiële bijdrage uit Washington te kunnen krijgen.