Wall Street opent lager na nieuwe uitkeringsaanvragen

Gepubliceerd op | Views: 1.508 | Onderwerpen: uitkeringen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de handel begonnen. Wall Street buigt zich over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Dat bleken er een stuk meer te zijn dan economen hadden voorzien. Ook heeft president Donald Trump opnieuw uitgehaald naar China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,2 procent lager op 22.966 punten. De brede S&P 500 zakte ook 1,2 procent, tot 2787 punten, en de technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,9 procent in tot 8781 punten.

De uitkeringsaanvragen kwamen vorige week uit op bijna 3 miljoen. In de afgelopen acht weken hebben in totaal al 36,5 miljoen Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor steun om de coronacrisis door te komen. Trump verklaarde daarnaast erg teleurgesteld te zijn dat China de uitbraak van het coronavirus niet wist te voorkomen en dat de pandemie een schaduw werpt over de Amerikaans-Chinese handelsdeal. Hij zei zich niet helemaal goed meer te voelen bij de deal. Trump wil niet overigens niet gaan heronderhandelen.

Cisco Systems

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems, die dik 5 procent omhoog ging. Het bedrijf overtrof met zijn resultaten de verwachtingen, geholpen door de sterke vraag naar netwerkapparatuur door het vele thuiswerken bij bedrijven door de coronacrisis.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line (min 6,4 procent) opende eveneens de boeken. Het bedrijf leed vanwege de crisis en het aan de ketting leggen van schepen een zwaar verlies in het afgelopen kwartaal, maar verklaarde wel over voldoende liquiditeit te bezitten om het nog een tijd uit te houden. Ook ziet het bedrijf nog steeds vraag naar cruises.

Industrieel conglomeraat 3M meldde omzetcijfers over april. Die gingen behoorlijk omlaag vanwege de coronacrisis door een zwakkere vraag naar industriële goederen van 3M. Wel verkocht het bedrijf meer mondkapjes. Het aandeel zakte een kleine 3 procent.